В РУСАДА раскритиковали проведение бокс-забега с участием дисквалифицированных атлетов

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова оценила проведение коммерческого легкоатлетического забега в Ярославле.

«Участие спортсменов, отбывающих дисквалификацию, в коммерческих стартах не запрещено Всемирным антидопинговым кодексом, устанавливать регламенты и правила участия — сфера ответственности организаторов, — цитирует Логинову ТАСС. — Но наша позиция — антидопинговые правила должны соблюдаться не только профессиональными спортсменами, но и любителями».

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