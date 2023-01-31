В ВФЛА сообщили, что от легкоатлетов на данный момент не поступало заявок на нейтральный статус

Начальник отдела антидопинга и целостности легкой атлетики Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Кристина Кучеева сообщила, что российские легкоатлеты с начала года не подали ни одной заявки на получение нейтрального статуса.

«На сегодняшний день никто из спортсменов пока не подавал заявок», — цитирует ТАСС Кучееву.

В 2022 году нейтральный статус получили 73 российских легкоатлета.

С 21 по 23 марта пройдет заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, на котором будет рассмотрен вопрос о возможности восстановления членства ВФЛА в этой организации. В случае положительного решения российским спортсменам в оформлении статуса нейтрального атлета не будет необходимости.