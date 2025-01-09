Васильев — об Исинбаевой: «Правильно, что приехала попрощаться со своим тренером»

Двукратный олимпийский чемпион биатлонист Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прилетела в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова.

«Исинбаева совершила человеческий поступок. Она отдала дань памяти человеку, который сделал ее в этой жизни. Было бы удивительно, если бы она не приехала на похороны своего тренера. Исинбаева — гражданка России, на нее никакие санкции не распространяются. А ее прошлые неудачные высказывания про свое воинское звание не дают повода считать ее диссидентом. Исинбаева оставила яркий след в мировой легкой атлетике и прославила российский спорт своими победами. То, что она приехала попрощаться со своим тренером, делает ей честь, можно только уважать ее за это. Правильно поступила», — сказал Васильев.

О смерти заслуженного тренера России Евгения Трофимова стало известно 3 января. Ему было 80 лет. Он работал с Исинбаевой дважды: с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год.

Под руководством Трофимова россиянка выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах, завоевала бронзу Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также золотые медали на четырех чемпионатах мира.