ВФЛА направит часть выручки от забегов на развитие детского спорта

В ближайшее время Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) и один из организаторов спортивных фестивалей Wild Trail подпишут соглашение, которое предполагает отчисление части выручки от коммерческих стартов на поддержку детско-юношеского спорта.

Предпосылкой такой инициативы послужило предложение, озвученное на совете при Президенте РФ и получившее отражение в приказе Минспорта РФ, о внесении изменений в федеральный закон, — запретить взимать заявочные взносы со спортсменов, не достигших возраста 18 лет.

Речь идет о том, что часть денег из взноса организатора забега будет перечисляться в ВФЛА, а федерация, в свою очередь, сможет направлять их на развитие детско-юношеского спорта.

«Заявочные и стартовые взносы в детско-юношеском спорте запрещены и будут запрещены, пока я министр», — комментировал ранее решение министр спорта РФ Михаил Дегтярев, заставляя смотреть в сторону новых источников финансирования таких соревнований.

Соглашение с Wild Trail — первый прецедент, когда организатор готов производить отчисления в адрес ВФЛА, которая будет систематизировать поступления и распределять их на детские спортивные мероприятия.

Ежегодно в России проходит порядка 3 тысяч стартов разного масштаба, в них принимает участие до 1 миллиона человек. Заявочный взнос зависит от условий проведения и составляет от 1 тысячи до 15 тысяч рублей.

«Сейчас в любительском спорте складывается хорошая тенденция: мы фиксируем значительный прирост участников массовых стартов. И наверняка многие из них не будут против, если часть средств от взноса пойдет на развитие детско-юношеского спорта», — рассказал Евгений Ревенко, член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Как отмечает Александр Орлов, заместитель заведующего кафедрой спортивного права МГЮА, если от каждого взноса направить, например, 2 процента на поддержку детских соревнований, то общая собранная за год сумма может составить более 100 миллионов рублей, что позволит проводить подобные спортивные мероприятия на нужном уровне.