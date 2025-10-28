Видео
28 октября, 11:10

ВФЛА направит часть выручки от забегов на развитие детского спорта

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В ближайшее время Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) и один из организаторов спортивных фестивалей Wild Trail подпишут соглашение, которое предполагает отчисление части выручки от коммерческих стартов на поддержку детско-юношеского спорта.

Предпосылкой такой инициативы послужило предложение, озвученное на совете при Президенте РФ и получившее отражение в приказе Минспорта РФ, о внесении изменений в федеральный закон, — запретить взимать заявочные взносы со спортсменов, не достигших возраста 18 лет.

Речь идет о том, что часть денег из взноса организатора забега будет перечисляться в ВФЛА, а федерация, в свою очередь, сможет направлять их на развитие детско-юношеского спорта.

«Заявочные и стартовые взносы в детско-юношеском спорте запрещены и будут запрещены, пока я министр», — комментировал ранее решение министр спорта РФ Михаил Дегтярев, заставляя смотреть в сторону новых источников финансирования таких соревнований.

Соглашение с Wild Trail — первый прецедент, когда организатор готов производить отчисления в адрес ВФЛА, которая будет систематизировать поступления и распределять их на детские спортивные мероприятия.

Ежегодно в России проходит порядка 3 тысяч стартов разного масштаба, в них принимает участие до 1 миллиона человек. Заявочный взнос зависит от условий проведения и составляет от 1 тысячи до 15 тысяч рублей.

«Сейчас в любительском спорте складывается хорошая тенденция: мы фиксируем значительный прирост участников массовых стартов. И наверняка многие из них не будут против, если часть средств от взноса пойдет на развитие детско-юношеского спорта», — рассказал Евгений Ревенко, член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Как отмечает Александр Орлов, заместитель заведующего кафедрой спортивного права МГЮА, если от каждого взноса направить, например, 2 процента на поддержку детских соревнований, то общая собранная за год сумма может составить более 100 миллионов рублей, что позволит проводить подобные спортивные мероприятия на нужном уровне.

8

  • No Name 4

    А с какой стати коммерческие старты и их организаторы должны кормить ВФЛА? Механизм, имхо, будет прост - под видом отчислений в ВФЛА еще вдвое поднимут цену стартовых слотов, которая и так уже заоблачная! ВФЛА за свой лейбл на афише будет получать процент, орги будут драть 3 шкуры с бегунов, а дойдут ли деньги до детей - баааальшой вопрос! Ловко Фрадков расходы ВФЛА на плечи населения перекладывает! Прям как в банке!

    31.10.2025

  • Кристина Парфенова

    Наконец то от разговоров к реальным шагам. Главное, чтоб деньги доходили до детей

    28.10.2025

  • Marianna-I-Vladik Babayan

    Туристический сбор по такому же принципу работает , и кто бы что не говорил , а результаты на глаза . Сына в легкой атлетике , :pray_tone1:дай бог будем получать помощь в развитии

    28.10.2025

  • Dmitry Falaev

    Во благо. Риски очевидны, но и цель благородная

    28.10.2025

  • Anna Poluyanova

    Для бегового сообщества это тоже выгодно в долгосрочной перспективе. Чем больше детей придет в легкую атлетику, тем больше будет будущих участников и выше общая культура спорта

    28.10.2025

  • Egor Derzhavin

    Правильно все, когда взрослый спорт помогает детскому - выигрывают все. И хочется, чтобы такое становилось нормой не только в спорте

    28.10.2025

  • Valeria Rutsman

    :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    28.10.2025

    ВФЛА
