Легкая атлетика

6 ноября, 11:27

ВФЛА предложила World Athletics возвращать российских спортсменов на международные турниры поэтапно

Павел Лопатко

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Джорджадзе рассказал, что организация предложила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) проводить работу по поэтапному возвращению российских спортсменов на международные турниры.

«Мы предложили World Athletics поэтапное возвращение, начиная с юниоров. Именно в этой парадигме ведем диалог, он медленный, но он есть. Все было донесено до совета международной федерации. Диалог есть, но сроки нельзя сказать», — цитирует Джорджадзе ТАСС.

По словам генсека ВФЛА, президент организации Петр Фрадков находится в личном контакте с руководителем World Athletics Себастьяном Коу. Также сформировала рабочая группа по вопросу возможного участия россиян и белорусов в международных соревнованиях.

25 марта 2025 года совет World Athletics оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов, которое действует с 2022 года.

Источник: ТАСС
ВФЛА
