ВФЛА провела «Эстафету федераций» в Самаре

Сегодня Всероссийская федерация легкой атлетики в рамках забега «За чистый спорт» в Самаре провела «Эстафету федераций», которая стала официальным открытием форума «Россия — спортивная держава».

В эстафете приняли участие представители 21 спортивной федерации по разным видам спорта: падела, бокса, фигурного катания, альпинизма, гимнастики, фехтования, тхэквондо и других. Каждую федерацию представила команда из четырех человек. Спортсмены пробежали дистанцию 2 км (четыре этапа по 500 м). Старт забегу дал глава ВФЛА и председатель ПСБ Петр Фрадков.

«Идея провести «Эстафету федераций» родилась как символический жест единства российского спорта накануне форума «Россия — спортивная держава». Мы наглядно показали: несмотря на различия в дисциплинах, всех нас объединяет общая цель — развитие спорта в стране. Бег — самая доступная дисциплина: нужны лишь кроссовки и желание, а эстафета отражает преемственность и командный дух. Такой формат позволяет нам объединить представителей разных видов спорта: от борьбы до плавания — в одном событии», — отметил Петр Фрадков.

Петр Фрадков. Фото ПСБ

Команды формировались на усмотрение федераций — в составе были как действующие звезды спорта, так и административные сотрудники. В эстафете приняли участие известные спортсмены и руководители спортивных структур: олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко, руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу, чемпион Паралимпийских игр по футболу, трехкратный чемпион мира Иван Потехин, Юлия Калиновская, завоевавшая титулы чемпионки мира и Европы в гребле и покорившая дистанцию Ironman в 2016 году, также дистанцию пробежали член исполкома ВФЛА Юрий Чечун и исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

После финиша состоялось торжественное награждение всех участников и победителей. Петр Фрадков вручил памятные медали командам и кубок победителю:

1-е место — Федерация триатлона России

2-е место — Федерация велосипедного спорта России

3-е место — Федерации каноэ России

XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре 5-7 ноября.