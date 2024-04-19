ВФЛА увеличила на 20 процентов размер призовых для спортсменов на летних соревнованиях

Сегодня, 14:19
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) увеличила размер призовых для спортсменов на летних соревнованиях под эгидой организации. Таким образом, сумма вознаграждений выросла на 20 процентов по сравнению с 2023 годом.
Исполком ВФЛА утвердил регламент профессиональных соревнований на лето 2024 года, в их число включены серии «Королева спорта», «Скороходы России», «Многоборцы России» и «Высота».
К обязательным условиям получения призовых относятся: участие в соревнованиях в соответствующей дисциплине не менее пяти спортсменов и результат не ниже уровня норматива кандидата в мастера спорта.