ВФЛА увеличила на 20 процентов размер призовых для спортсменов на летних соревнованиях

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) увеличила размер призовых для спортсменов на летних соревнованиях под эгидой организации. Таким образом, сумма вознаграждений выросла на 20 процентов по сравнению с 2023 годом.

Исполком ВФЛА утвердил регламент профессиональных соревнований на лето 2024 года, в их число включены серии «Королева спорта», «Скороходы России», «Многоборцы России» и «Высота».

К обязательным условиям получения призовых относятся: участие в соревнованиях в соответствующей дисциплине не менее пяти спортсменов и результат не ниже уровня норматива кандидата в мастера спорта.