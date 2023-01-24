Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 18:15

Спортивный менеджер Янгиров: «Легкой атлетике нужны имена, продукт. На одной Ласицкене не выехать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Мария Ласицкене.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации легкой атлетики Республики Татарстан и руководитель бегового движения Timerman Вадим Янгиров в интервью «СЭ» высказался о популярности своего вида спорта и способах ее повысить.

«На одной Маше, какой бы великой она ни была, не выехать. Даже Шубенков пропал с радаров. Есть еще Анжелика Сидорова из ярких имен. Но на этом все. Нам нужен продукт. Точнее, нужны продюсеры, которые упакуют существующий продукт в нужную форму и продадут его как шоу. В России тоже много кто об этом говорит. Есть отличный пример: битва полов в прыжках в высоту. Он ведь неплохо зашел.

Или история с рулеткой. Ты бежишь один или два круга, а в тот момент, когда ты финишируешь, рулетка показывает, сколько еще тебе осталось бежать. Никто не знает, понравится это аудитории или нет. Но это проверка, люди хотя бы пытаются что-то сделать. Почему, к примеру, биатлон смотрят больше, чем лыжи? Потому что есть фактор внезапности. Не все заведомо понятно. В беге на 90 процентов заранее все известно, а тогда в чем интерес следить за соревнованиями?» — сказал Янгиров.

Показатели телерейтингов чемпионатов мира по легкой атлетике падали на протяжении последних 10 лет.

 
Вадим Янгиров. Как вылечить легкую атлетику? Инструкция от топ-менеджера, который проводит один из крупнейших марафонов в России

 

Мария Ласицкене (Кучина)
0
Читайте также
Панарин стал четвертым россиянином, заработавшим 50 и более очков в сезоне НХЛ
«Меня тянет в сторону классики, а не экстравагантных образов». Медведева — об экспериментах Валиевой и Косторной
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Менеджер из Татарстана о проблемах легкой атлетики в России: «Она выживает — спортсмены идут в официанты»

Спортивный менеджер Янгиров: «Интерес к занятиям спорта зависит от уровня жизни и экономической ситуации в стране»