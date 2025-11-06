Всероссийская федерация легкой атлетики и Паралимпийский комитет России договорились о сотрудничестве

Руководители Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков и Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС.

Стороны договорились о создании комплексной системы поддержки и развития адаптивного спорта и паралимпийской легкой атлетики. В том числе будут создаваться специализированные тренировочные программы, адаптироваться спортивные объекты.

Также соглашение предусматривает организацию регулярных инклюзивных соревнований и повышение уровня подготовки тренеров в сфере адаптивного спорта.

По данным Минспорта РФ, в 2025 году в России регулярно занимаются спортом 1,8 миллиона человек с ограниченными возможностями здоровья.