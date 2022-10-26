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Сегодня, 16:36

ВФЛА утвердила календарь на 2023 год с учетом недопуска легкоатлетов на зарубежные турниры

Иван Шитик
Корреспондент
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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сформировала календарь соревнований на следующий сезон исходя из того, что отечественные спортсмены не будут иметь возможности выступать в главных турнирах 2023 года.

«У нас было два варианта календаря. Но мы приняли решение утвердить этот календарь исходя из сегодняшних реалий. Если ситуация изменится, а российских спортсменов допустят к международным стартам, то мы будем действовать по плану Б», — сказала исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова ТАСС.

Зимний чемпионат России (3-5 марта) по датам практически совпадает с чемпионатом Европы в помещении, который пройдет 2-5 марта в Стамбуле.

Летний чемпионат России в Челябинске (3-6 августа) стартует через четыре дня после того, как закончится квалификационный период для участия в чемпионате мира в Будапеште (19-27 августа).

Источник: https://tass.ru/sport/16161597
Ирина Привалова
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