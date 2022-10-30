Всероссийская федерация легкой атлетики выдвинула Позднякова на пост президента ОКР

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила, что организация выдвинула кандидатуру Станислава Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Президиум ВФЛА принял решение выдвинуть кандидатуру Станислава Алексеевича Позднякова на должность президента Олимпийского комитета России», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Выборы президента и руководящего состава ОКР пройдут 20 декабря. Поздняков заявил, что будет переизбираться на новый срок, он занимает должно президента ооганизации с 2018 года.