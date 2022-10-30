Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Легкая атлетика

Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 10:36

Всероссийская федерация легкой атлетики выдвинула Позднякова на пост президента ОКР

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила, что организация выдвинула кандидатуру Станислава Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

«Президиум ВФЛА принял решение выдвинуть кандидатуру Станислава Алексеевича Позднякова на должность президента Олимпийского комитета России», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Выборы президента и руководящего состава ОКР пройдут 20 декабря. Поздняков заявил, что будет переизбираться на новый срок, он занимает должно президента ооганизации с 2018 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16196167
Ирина Привалова
Станислав Поздняков
ОКР
1
0
Читайте также
Больше не суровая Круэлла. Первый прокат Трусовой после ухода от Тутберидзе: главные фото
«Не хочешь кататься — иди ешь фастфуд на здоровье!» Авербух — о жалобе американской фигуристки
Давка в Сеуле. Главное
В ДНР сообщили о бессистемном применении ВСУ американских ракет HARM
Блинкен призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В МОК объяснили, когда российскую бегунью Антюх могут лишить золота Олимпиады в Лондоне