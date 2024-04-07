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Сегодня, 13:47

Выступавший под флагом России Киселев стал 11-м на Парижском марафоне

Алина Савинова
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Российский легкоатлет Степан Киселев занял 11-е место на Парижском марафоне.

37-летний бегун преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 14 минут и 30 секунд. На соревнованиях он выступал под российским флагом.

Забег выиграл представитель Эфиопии Мулугета Ума с результатом 2 часа 5 минут 33 секунды. Вторым стал кениец Титус Кипруто, уступив лидеру 15 секунд, третьим финишировал его соотечественник Элиша Ротич (+1.20).

В октябре прошлого года Киселев стал 20-м на марафоне в Чикаго. Он также является двукратным чемпионом России по марафону (2017, 2019), победителем Московского (2018) и Казанских марафонов (2019, 2021).

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