Вывеску с фамилией Исинбаевой демонтировали с арки стадиона в Махачкале

Вывеску с фамилией олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой демонтировали с арки стадиона в Махачкале, который власти Дагестана недавно переименовали, сообщает РИА «Новости».

21 августа стало известно, что легкоатлетический стадион в Дагестане, который был назван в честь Исинбаевой, переименован в стадион «Труд».

Переименовать стадион в июле предложил глава Дагестана Сергей Меликов после слов Исинбаевой о том, что во время спортивной карьеры она никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, считает номинальным.