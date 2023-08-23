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Сегодня, 13:18

Вывеску с фамилией Исинбаевой демонтировали с арки стадиона в Махачкале

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вывеску с фамилией олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой демонтировали с арки стадиона в Махачкале, который власти Дагестана недавно переименовали, сообщает РИА «Новости».

21 августа стало известно, что легкоатлетический стадион в Дагестане, который был назван в честь Исинбаевой, переименован в стадион «Труд».

Переименовать стадион в июле предложил глава Дагестана Сергей Меликов после слов Исинбаевой о том, что во время спортивной карьеры она никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, считает номинальным.

Елена Исинбаева. «Исинбаева — герой России!» В Дагестане все-таки переименовали стадион, и это вызвало споры

Источник: РИА Новости
легкая атлетика
Елена Исинбаева
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