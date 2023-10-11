World Athletics не стала сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не стала сокращать представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

В новый международный пул тестирования, как и в третьем квартале этого года, вошли 16 человек.

Сохранили места Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Полина Кнороз (обе — прыжки с шестом), Илья Шкуренев (многоборье), Василий Мизинов, Антон Курбатов, Маргарита Никифорова, Рейхан Каграманова, Сергей Кожевников, Елена Лашманова, Эльвира Хасанова, Клавдия Афанасьева (все — спортивная ходьба), Валерий Пронкин и Андрей Романов (оба — метание молота).

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В августе глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что организация сохраняет запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.