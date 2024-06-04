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Легкая атлетика

Сегодня, 10:55

World Athletics объявила о запуске нового чемпионата с призовым фондом 10 миллионов долларов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила о запуске нового чемпионата, который будет называться World Athletics Ultimate Championship.

Первые соревнования пройдут с 11 по 13 сентября 2026 года в Будапеште. Общий призовой фонд турнира составит 10 миллионов долларов, самый крупный в истории легкой атлетики, а победители получат 150 тысяч долларов.

Турнир будет проводиться каждые два года в качестве финала сезона. Программа соревнования рассчитана на три дня, в рамках которых каждый вечер будет проходить полуфиналы и финалы в легкоатлетических дисциплинах.

В каждой дисциплине будут участвовать 8-16 лучших спортсменов мира, отбор которых основывается в первую очередь на мировом рейтинге. В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из 70 стран.

Источник: World Athletics
легкая атлетика
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