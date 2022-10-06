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Допинг

Сегодня, 13:40

World Athletics приступила к аудиторской проверке деятельности ВФЛА

Иван Шитик
Корреспондент

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) определила аудиторов, которые приступили к проверке выполнения Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) стратегического плана восстановления.

Подробности рассказала независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая.

«Состоялось совещание в World Athletics, которая привлекла международную команду аудиторов. Был определен формат проверки выполнения стратегического плана восстановления ВФЛА, который был одобрен в марте 2021 года. Рабочая группа хочет убедиться, что в российской легкой атлетике реально изменилась антидопинговая культура.

Аудиторы планируют провести несколько онлайн и офлайн-встреч с представителями ВФЛА. Аудиторы уже запросили у Всероссийской федерации легкой атлетики некоторые документы. Предполагается, что к концу октября они предоставят рабочей группе свой отчет по результатам проверки», — сказала Пахноцкая ТАСС.

Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. Осенний аудит является одним из важнейших пунктов этого плана.

Источник: https://tass.ru/sport/15972903
Сборная России по легкой атлетике
Маргарита Пахноцкая
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