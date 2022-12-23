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Сегодня, 18:34

World Athletics продлила нейтральные статусы российским легкоатлетам, получившим их в 2022 году

Иван Шитик
Корреспондент
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World Athletics продлила нейтральные статусы российским легкоатлетам, получившим их в 2022 году, сообщает пресс-служба ВФЛА.

Спортсмены, имеющие нейтральный статус на 2022 год, могут продолжать участвовать в соревнованиях на условиях, обозначенных в решении совета World Athletics от 1 марта 2022 года.

«В ответ на запрос Всероссийской федерации легкой атлетики о нейтральном статусе на 2023 год представители World Athletics ответили, что процесс получения нейтральных статусов будет продолжаться до тех пор, пока Совет WA не примет другого решения. Спортсмены, имеющие нейтральный статус на 2022 год, могут продолжать участвовать в соревнованиях на условиях, обозначенных в решении Совета WA от 1 марта 2022 года, до дальнейшего уведомления WA.

Таким образом, нейтральный статус продлевается спортсменам, которые получили его на 2022 год. Те, кто желает получить статус ANA, должны заполнить все документы по той же схеме, что и в 2022 году.

ВФЛА напоминает, что 50 спортсменов из расширенного списка должны будут получать согласование от ВФЛА на каждый международный старт в письменном виде, при этом ВФЛА будет информировать и WA за две недели до даты проведения соответствующего старта. Все остальные спортсмены (получившие нейтральный статус, сдавшие необходимые ТРИ внесоревновательные допинг-пробы), должны получить разрешение от ВФЛА только на первый выезд», — говорится в заявлении.

Источник: https://rusathletics.info/152633
Сборная России по легкой атлетике
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