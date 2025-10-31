Видео
31 октября, 09:37

World Athletics раскрыла внутренние хищения на 1,5 миллиона евро

Сергей Ярошенко

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) обнаружила хищения на сумму 1,5 миллиона евро в ходе ежегодного аудита, сообщает официальный сайт организации.

Президент World Athletics Cебастьян Коу заявил, что организация не намерена скрывать подобные ситуации.

«Мы заслужили прочную репутацию благодаря добросовестному управлению, прозрачности и защите справедливости», — говорится в заявлении президента World Athletics Cебастьяна Коу.

Франсин Нийонсаба.В легкой атлетике нашли 135 интерсексов. Дикие цифры из отчета World Athletics

Хищения на протяжении нескольких лет осуществляли три сотрудника. Отмечается, что один из сотрудников покинул организацию до раскрытия инцидента. Другие два уволены.

World Athletic передала дело в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

