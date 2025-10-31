World Athletics раскрыла внутренние хищения на 1,5 миллиона евро

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) обнаружила хищения на сумму 1,5 миллиона евро в ходе ежегодного аудита, сообщает официальный сайт организации.

Президент World Athletics Cебастьян Коу заявил, что организация не намерена скрывать подобные ситуации.

«Мы заслужили прочную репутацию благодаря добросовестному управлению, прозрачности и защите справедливости», — говорится в заявлении президента World Athletics Cебастьяна Коу.

Хищения на протяжении нескольких лет осуществляли три сотрудника. Отмечается, что один из сотрудников покинул организацию до раскрытия инцидента. Другие два уволены.

World Athletic передала дело в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.