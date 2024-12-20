World Athletics разрешила российской легкоатлетке Аминжановой выступать за Таджикистан

Российская прыгунья с шестом Парвина Аминжанова получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) разрешение выступать за Таджикистан в международных турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на World Athletics.

Отмечается, что спортсменка имеет право представлять Таджикистан с 25 сентября 2024 года.

Аминжановой 20 лет. Последний раз она принимала участие в соревнованиях в феврале 2024-го, когда стала восьмой на молодежном первенстве страны в Санкт-Петербурге, прыгнув на 3,50 м. Год назад легкоатлетка завоевала бронзу на чемпионате вузов Санкт-Петербурга, представляя НГУ им. П. Ф. Лесгафта.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. Позже World Athletics дважды продлевала санкции.