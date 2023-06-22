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Легкая атлетика

Сегодня, 10:00

World Athletics внесла рекордный результат российского прыгуна в высоту Иванюка в топ-лист сезона

Алина Савинова
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) признала рекордный результат российского прыгуна в высоту Ильи Иванюка.

«Результаты обновлены», — приводит ТАСС слова представительницы World Athletics.

2 июня на чемпионате Центрального федерального округа по легкой атлетике в Брянске Иванюк преодолел планку на отметке 2,33 метра, повторив лучший результат летнего сезона. Однако результат не был оперативно учтен, и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выясняла причину отсутствия рекорда Иванюка в мировом рейтинге.

30-летний российский спортсмен является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года, а также двукратным чемпионом России (2020, 2022).

Источник: https://tass.ru/sport/18085031
легкая атлетика
Илья Иванюк
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