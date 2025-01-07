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Легкая атлетика

Сегодня, 13:13

Январский турнир в Оренбурге станет следующим стартом для барьериста Шубенкова

Камила Абдурахманова
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Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что следующим стартом для него станут соревнования «Оренбургская миля», которые пройдут 25 января.

«Теперь в Оренбурге постараюсь скинуть полторы сотых секунды от результата, показанного в Екатеринбурге. У меня всегда так идет», — рассказал Шубенков ТАСС.

7 января на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге Шубенков участвовал в забеге на 60 м с барьерами и занял шестое место, показав результат 7,91 секунды. В его активе также есть две серебряных и одна бронзовая награда летних мировых первенств. Кроме того, он является двукратным чемпионом Европы в беге на 110 м с барьерами и трехкратным победителем финалов Бриллиантовой лиги.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Сергей Шубенков
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