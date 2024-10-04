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Легкая атлетика

Сегодня, 09:30

Бегунья Рыжанкова — о воздушных тревогах в Белгородской области: «Уже никто этого не пугается»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Легкоатлетка из Старого Оскола Юлия Рыжанкова, выигравшая золотую медаль чемпионата страны и установившая рекорд России и Европы, в интервью «СЭ» рассказала о ракетных угрозах в Белгородской области.

— Иногда по городу включают сирену, но все проходит в штатном режиме. Если мы находимся на стадионе и появляется ракетная опасность, то приходится где-то прятаться: мы спускаемся в укрытие или уходим в какое-либо помещение без стекол. Когда все заканчивается, мы выходим и продолжаем тренироваться. Но мы часто бегаем в лесу, а там укрыться все равно негде... Нас это уже не пугает, мы настолько привыкли и к звукам сирены, и к угрозам. Ну пришло на телефон предупреждение об опасности, что теперь делать? Уже никто этого не пугается, — объяснила Рыжанкова.

Юлия Рыжанкова. «Сирен у нас уже никто не боится». Марафонка из Белгородской области — о рекорде Европы и школьницах с наращенными ногтями

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