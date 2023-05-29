Загитова и Валиева примут участие в забеге на Никольской

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова, Камила Валиева, победительница Финала Гран-при России прошлого сезона Аделия Петросян и Софья Акатьева 5 июня примут участие в забеге на 60 метров на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики, сообщает РИА «Новости Спорт».

«На мой взгляд, это очень необычная и классная инициатива! Мы сможем проверить свои силы не только на катке, но и на беговом треке, еще и в самом сердце Москвы! Для меня, как и для многих атлетов, бег является важной частью поддержания физической формы и проверки выносливости. Надеюсь, что наш пример вдохновит зрителей на активный и здоровый образ жизни», — заявила Загитова.

Соревнования, которые пройдут 5 и 6 июня, организованы Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) в рамках празднования 100-летия Московского спорта.

Неделя легкой атлетики входит в серию профессиональных легкоатлетических стартов ВФЛА «Королева российского спорта». На каждом этапе спортсмены набирают рейтинговые очки, которые позволят им попасть на Финал серии. Он пройдет с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.