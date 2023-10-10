Журова считает, что Запад пытался разрушить легкую атлетику в России

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о действиях западных стран в отношении российской легкой атлетики.

«Недружественными жестами, которые начались с легкой атлетики, Запад пытался лишить нас завоеванных медалей. Они думают, что после таких действий легкая атлетика у нас перестанет существовать. Но этого сделать им не удастся, «Запад» разочаруется в своих планах, которым не суждено состояться», — приводит ТАСС слова Журовой.

Сегодня, 10 октября, в Государственной думе состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 135-летию отечественной легкой атлетики.

23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.