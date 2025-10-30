Зимний чемпионат России по легкой атлетике впервые за 19 лет пройдет не в Москве

30 октября, 09:20
Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский рассказал, где планируется провести зимний и летний чемпионаты страны.
«Главные старты предстоящего сезона по плану пройдут в Тюмени (чемпионат России в помещении) и Екатеринбурге (летний чемпионат страны). Финальное утверждение городов состоится после процедуры согласования с Министерством спорта РФ», — цитирует Ярышевского ТАСС.
С 2008 по 2025 год зимние чемпионаты России по легкой атлетике проходили в Москве, Екатеринбург принимал летний чемпионат страны в 2023 году.