Зимний чемпионат России по легкой атлетике впервые за 19 лет пройдет не в Москве

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский рассказал, где планируется провести зимний и летний чемпионаты страны.

«Главные старты предстоящего сезона по плану пройдут в Тюмени (чемпионат России в помещении) и Екатеринбурге (летний чемпионат страны). Финальное утверждение городов состоится после процедуры согласования с Министерством спорта РФ», — цитирует Ярышевского ТАСС.

С 2008 по 2025 год зимние чемпионаты России по легкой атлетике проходили в Москве, Екатеринбург принимал летний чемпионат страны в 2023 году.