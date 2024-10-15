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Легкая атлетика

Сегодня, 11:30

Знаменитая российская бегунья узнала о своей дисквалификации по радио

Сергей Подушкин
Обозреватель
Юлия Ахтямова.
Фото Александр Волгин
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Юлия Ахтямова, выигравшая золотые медали Олимпийских игр-2012 и чемпионата мира-2011 в беге на 3000 м под фамилией Зарипова, но позднее лишенная наград, в интервью «СЭ» рассказала, как узнала в 2015-м о своей дисквалификации.

— Да, разговоры, какие-то слухи были, но о самом факте дисквалификации я услышала по радио. Конечно, новость шокировала. Долго переживала, стыдилась дисквалификации. Но теперь это в прошлом.

— При этом вы остались без золота Олимпийских игр и чемпионата мира...

— Да, хотя и здесь попала, можно сказать, под двойные стандарты. Меня звания чемпионки мира-2011 лишили, отдав золото сопернице из Туниса. Но когда в 2015-м была дисквалифицирована и лишена золота чемпионата мира-2009 испанка Марта Домингес, то меня почему-то не сделали автоматически чемпионкой, хотя никаких претензий к выступлениям в тот период не предъявляли, оставив серебряным призером. То есть в данный момент на ЧМ-2009 есть два серебряных призера и один бронзовый, но чемпионки, по мнению World Athletics (хотя на официальном сайте организации именно Зарипова указана победительницей тех соревнований. — Прим. «СЭ»), нет.

В январе 2015 года РУСАДА объявило о дисквалификации Зариповой с 25 июля 2013 года на два с половиной года, заявив об абнормальных данных биопаспорта спортсменки в периоды с 20 июня по 20 августа 2011 года и с 3 июля по 3 сентября 2012 года.

Юлия Ахтямова-Зарипова. «Ко мне применили двойные стандарты». Знаменитая бегунья нашла себя в новом спорте после дисквалификации
легкая атлетика
Юлия Зарипова

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