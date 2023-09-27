В Норвегии растет уникум с феноменальными данными организма. Он может затмить всех чемпионов

13-летний легкоатлет поражает выносливостью.

Пер Аугуст Халле Хауген — запомните имя этого норвежского легкоатлета. На данный момент ему 13 лет, но у парня сумасшедшие данные организма, которых нет у многих взрослых профессиональных спортсменов. Пер Аугуст обладает феноменальной выносливостью. Его уровень максимального потребления кислорода (МПК) составляет 81,1 мл.мин/кг. Это безумный показатель для людей его возраста.

Что такое МПК?

МПК — это наибольшее количество кислорода, которое человек способен потреблять в течение одной минуты. Именно этот параметр применяют для измерения аэробной выносливости спортсменов. Исследуют МПК на беговой дорожке, скорость которой увеличивается. Во время теста датчики ведут запись электрокардиограммы и поглощения кислорода вашим организмом. Подобные тесты чаще проходят представители циклических видов спорта: лыжных гонок, велоспорта, плавания и других.

Подобные испытания регулярно проходит и Пер Аугуст. Мать юного спортсмена Гунхильд Халле Хауген говорит, что мальчик просто помешан на этих тестах и внимательно следит за уровнем МПК с 10 лет. В апреле этого года семья Халле Хауген выложила на YouTube видео, на котором Пер Аугуст проходит тесты в одной из норвежских лабораторий. Ближе к концу ролика юный спортсмен со спокойным лицом называет те самые цифры МПК — 81,1.

Для понимания у обычного здорового человека этот показатель находится в диапазоне от 40 до 50 мл.мин/кг. Взрослые профессиональные спортсмены держат его в районе 70-80. Дальше всех ушел самый титулованный лыжник в истории Бьорн Дели. Восьмикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира признался, что на пике карьеры старался держать МПК на отметке 96 мл.мин/кг.

И тут может показаться, что Пер Аугуст пока слишком далеко от этих 96, чтобы рассуждать о мощи мальчика. Но показатель того же Бьорна Дели, когда он только-только попал в юношескую сборную Норвегии, составлял 69 мл.мин/кг. Это уже считалось хорошим результатом, а ведь Дели был на несколько лет старше Халле Хаугена.

Фото Соцсети

Нет гарантий

Однако все же медали Олимпиады вешать на шею Пер Аугусту еще рано. Далеко не каждый спортсмен с высоким уровнем МПК добивался таких же высоких результатов.

В топе по этому показателю находится много представителей Норвегии. Рекорд некоторые источники отдают не Дели, а велогонщику Оскару Свендсену. У норвежца были заоблачные 97,5 мл.мин/кг. Однако эти цифры не подтверждены протоколом тестирования. Даже если считать Свендсена рекордсменом МПК, то на спортивных результатах это отразилось не так сильно. Главной победой Оскара можно назвать золото юниорского чемпионата мира, а во взрослой карьере громких успехов он не достигал.

Вообще если посмотреть на неофициальный топ-10 мужчин с самым высоким МПК, то фамилии в нем в основном неизвестные. Среди тех, кого вы можете знать, — американский велогонщик трехкратный чемпион мира Грег Лемонд (92,5), четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Гунде Сван из Швеции (91) и его финский коллега многократный призер зимних Игр Харри Кирвесниеми (91) плюс уже упомянутый Бьорн Дели.

Сдержанный прогноз на будущее Пера Аугуста дает и профессор норвежского института физической работоспособности Йостейн Халлен. В интервью NRK он признает, что показатели мальчика уникальные, хотя Йостейн не любит использовать это слово. Однако профессор считает, что уровень МПК Халле Хаугена может остаться на текущем уровне и не повышаться по мере взросления: «Мы знаем, что после полового созревания физические упражнения могут влиять на потребление кислорода. На кого-то это влияет очень сильно, на других — нет. Есть все основания полагать, что этот примерный уровень он сохранит до тех пор, пока не достигнет зрелости. Сможет ли он в дальнейшем его повысить за счет тренировок? Это может как случиться, так и не случиться».

Фото Соцсети

Юная звезда

Однако уже сейчас Пер Аугуст показывает впечатляющие результаты. Когда ему было 12 лет, он пробежал 10 километров за 33 минуты и 18 секунд. В начале сентября этого года на марафоне в Осло он улучшил свой личный рекорд — 32 минуты и 59 секунд. Позади он оставил многих опытных взрослых.

— Как бегуны постарше смотрят на тебя, когда ты проносишься мимо? — спросил у мальчика журналист NRK.

— Думаю, среди них есть те, кто меня знает. Они меня подбадривают и немного удивляются: «Посмотри, какой маленький!»

Пер Аугуст из беговой легкоатлетической семьи. Его дедушка Перр Халле принимал участие в Олимпиаде 1972 года, где занял седьмое место на дистанции 5000 метров. Мама Гунхильд Хауген регулярно выступала за Норвегию на чемпионатах мира, а также Олимпиаде в Сиднее в 2000 году. В ее специализации были дистанции на 5 тысяч и 10 тысяч метров.

Сейчас в национальной команде по своим возрастам находятся брат Симен (24 года) и сестры-близнецы Ина и Марен (19 лет). Своим старшим родственникам Пер Аугуст уже наступает на пятки. «Мне пока далеко до уровня Симена, но постепенно приближаюсь к результатам сестер. Я уже обошел Марен, а с Иной мы вполне равны», — говорит мальчик.

О 13-летнем уникуме знают уже за пределами Норвегии. Потихоньку он обретает популярность в соцсетях. Сейчас на его страницу подписано более 40 тысяч человек. Но родители пытаются оградить мальчика от излишнего внимания и просят его не читать комментарии под постами. Больше всего они боятся, что Пер Аугуст не справится с давлением от завышенных ожиданий: «Самое главное для него — получать удовольствие от занятий спортом и сохранять тот игривый подход, который у него всегда был. Я беспокоюсь, чтобы он не чувствовал давления от ожиданий, — говорит мама мальчика. — Необязательно, что он станет суперсильным. Он должен сам для себя сделать выбор».