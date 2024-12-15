Скандальный поворот в судьбе знаменитого специалиста по прыжкам с шестом Александра Парнова, тренера олимпийского чемпиона Стива Хукера.

Знаменитый российский тренер по прыжкам с шестом Александр Парнов и вся его большая семья оказались под ударом из-за кампании по обвинению 65-летнего специалиста в неподобающем поведении. Группа спортсменок из Австралии, где наставник успешно трудился со второй половины девяностых по конец десятых годов, утверждает, что отец четырех девочек во время работы в институте спорта Западной Австралии в Перте якобы неоднократно домогался своих учениц, целовал их в губы без согласия, неподобающим образом прикасался к их телу, а также разгуливал перед спортсменками в гостиничном номере, будучи одетым только в полотенце. Сам Парнов давно вернулся в Россию, но это не помешало федерации Athletics Australia устроить расследование и передать его материалы в полицию.

Благополучие спортсменов важнее медалей

Главным спикером по интимной теме выступает Нина Кеннеди, олимпийская чемпионка 2024 года и чемпионка мира в прыжках с шестом 2023 года, последняя из звездных воспитанниц Парнова. Она уверяет, что вместе с другими шестовичками давно жаловалась на поведение авторитетного российского специалиста, однако расследование, проведенное в 2019 году, не выявило особого криминала. Правда, в ходе этих разбирательств сам тренер уволился и вернулся в Россию. «Я считаю, что организации, ответственные за нашу безопасность, не смогли защитить меня и других девушек, позволив моему бывшему тренеру творить свои дела более десятилетия, — заявила Кеннеди в интервью The Australian. — Эта история тяготит меня уже много лет».

В 2023 году институт спорта Западной Австралии назначил новое расследование «дела Парнова», в результате которого было обнаружено множество текстовых сообщений, электронных писем и компрометирующих видео, якобы подтверждающих жалобы девушек. Издание Weekend Australian также привело рассказ одной из воспитанниц российского тренера Симоны Карре, которая помогала наставнику с уходом за детьми и якобы подвергалась сексуальным преследованиям. Из-за постоянных домогательств молодая спортсменка пыталась покончить с собой. На фоне скандала, раскрученного австралийскими СМИ, институт спорта и Athletics Australia выпустили пресс-релизы, в которых выражают глубокое сожаление в связи с «неподобающим поведением тренера в отношении своих подопечных». Сообщается, что дальнейшим расследованием теперь займется полиция.

«Поведение наставника совершенно неприемлемо и глубоко удручает. Мы глубоко сожалеем о вреде, который он причинил спортсменам и персоналу, — заявил генеральный директор Athletics Australia Саймон Холлингсворт. — Мы поддерживаем тех, кто высказался об этих случаях, и призываем всех остальных, кто мог столкнуться с неподобающим поведением, выйти на связь и поговорить с нами конфиденциально. Это позволит предпринять действия для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Международный спортивный успех и золотые медали никогда не должны становиться важнее, чем благополучие спортсменов. Мы глубоко сожалеем о травмах и страданиях, которые пережили спортсмены в результате ужасных событий, которые никогда не должны были произойти».

Фото Global Look Press

Влюбился в Зеленый континент

Конечно, похожих скандалов сейчас очень много, особенно в западном спорте. После скандального разоблачения физиотерапевта сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара вскрылись десятки, если не сотни, инцидентов с домогательствами, абьюзом и прочими нехорошими поступками тренеров и персонала. Причем некоторые из них — очень давние, поэтому проверить правдивость рассказов жертв не представляется возможным. И все-таки «дело Парнова» выпадает из общего ряда, и не только потому, что касается наставника двух олимпийских чемпионов. Ведь обвинения в адрес Александра Владимировича (Алекса, как называли его в Австралии) бросают тень на огромное количество звезд легкой атлетики, с которыми связан глава огромного «семейного клана» русскоязычных спортсменов.

В 1983 году Парнов с результатом 5,60 стал серебряным призером чемпионата СССР, уступив только Сергею Бубке. Под занавес карьеры прыгун с шестом женился на легкоатлетке Надежде Чистяковой, дочери известного советского барьериста Валентина Чистякова — тесть Александра Владимировича трагически погиб в 1982 году, оставив свою жену Наталью Бурду-Печенкину (призера ОИ-1968 в беге на 400 метров) одну с пятью детьми. В 1990 и 1994 годах у Парнова и его супруги родились дочери, а в 1996 году семья переехала в Австралию — молодому тренеру предложили помочь австралийский шестовикам подготовиться к домашней Олимпиаде-2000 в Сиднее. И результаты работы наставника, получившего австралийское гражданство в 1999-м, превзошли все ожидания.

— После Олимпиады-1996 в Атланте, где два моих ученика, Виктор Чистяков и Дмитрий Марков, всего в 21 год заняли соответственно 17-е и 6-е места, ко мне обратились представители Австралии, — рассказывал Парнов в интервью «Советскому спорту» в 2010 году. — Я был молодым тренером, жил и работал в Москве... А однажды после поездки на сбор просто влюбился в Зеленый континент. Вы помните, какое сложное тогда было время в России, а у меня двое детей. Приходилось даже заниматься бизнесом, чтобы оплачивать ребятам сборы. Я хотел, чтобы мои дочки росли в стабильной стране. И главным образом поэтому принял приглашение австралийцев.

Вслед за тренером в Австралию перебрались Виктор Чистяков (шурин Парнова) и его жена Татьяна Григорьева. Последняя стала серебряным призером Сиднея-2000 — это был первый большой успех российского тренера. А год спустя Дмитрий Марков (также ставший австралийцем) выиграл чемпионат мира в Эдмонтоне. Триумф ученика Парнова Стива Хукера в Пекине-2008 принес Австралии первую мужскую олимпийскую медаль в легкой атлетике за 40 лет. Кстати, Хукер в 2012 году женился на российской бегунье Екатерине Костецкой. Парнов также работал с шестовиком Сергеем Кучеряну, который остался в сборной России. Успехов в прыжках с шестом, но уже за Австралию, достигли старшие дочери наставника — Виктория (Вики) и Елизавета (Лиз). Этой дисциплиной также занялись младшие девочки — близнецы Алла и Наталья, родившиеся уже в Перте. Надо полагать, что для всех этих людей нынешняя история с домогательствами — настоящий шок.

Фото Getty Images

В Штаты — через Россию и Казахстан

Вики Парнов в 2007-м стала чемпионкой мира среди юниоров, а Лиз в 2010-м — серебряным призером юношеской Олимпиады. Обе представляли сборную Австралии на взрослых Играх, но без особого успеха. Во всяком случае до напарницы по тренировкам Нины Кеннеди им далеко. Необычно пока складывается спортивная судьба Аллы Парнов, которая приехала в Россию вместе с семьей в 2020-м, тренировалась в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) и даже выиграла в 2022-м юниорское первенство России U-20 в Челябинске, преодолев планку на высоте 4,10 и выполнив норматив мастера спорта. Правда, затем пошли слухи о намерении девушки в условиях антироссийских санкций выступать за Казахстан.

«Меня не было в России без малого 25 лет. И когда пришло мне время выйти на пенсию, я решил построить что-то здесь, — рассказывал историю своего возвращения на родину Александр Парнов. — В Славянске-на-Кубани живет мой друг Сергей Викторович Грипич, с которым мы очень долго знакомы. Друг другу помогали очень много, когда я еще жил в России, и потом мы встречались на чемпионатах мира, Олимпийских играх как соперники. У нас было желание просто встретиться, поужинать вместе, вспомнить старые добрые времена. Мне очень понравился его дом. А он говорит: «Тут рядом точно такой же дом, еще не продан». И мы сразу заинтересовались».

Грипич стал тренером Аллы Парнов, однако в итоге талантливая прыгунья получила стипендию в университете Техаса и уехала в Штаты выступать в NCAA. Сейчас личный рекорд прыгуньи из Эль-Пасо — 4,25, и ее перспективы выступления на международном уровне довольно туманны. Особенно в свете обвинений, которые выдвинуты против ее отца. Сам Александр Парнов на связь с австралийскими СМИ не вышел и скандальные обвинения не комментирует. Оправдываться в его ситуации действительно сложно, ведь все события, которые вменяют ему в вину, произошли давно, а травля тренеров за домогательство на Западе — сейчас очень мощный тренд. Разумеется, приставания наставников к юным подопечным недопустимы. Другой вопрос — есть ли у них хотя бы один шанс отстоять свое честное имя в случае, если они стали жертвой оговора.