Муза бодибилдера. Кто покорил сердце самой горячей легкоатлетки мира?

Алиса Шмидт уже несколько лет встречается с малоизвестным спортсменом.

Легкоатлетка Алиса Шмидт считается одной из самых известных спортсменок Германии. В Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) у нее более 3,5 миллиона подписчиков. А что известно о ее личной жизни, расскажем далее.

Чем прославилась Шмидт?

Популярность к легкоатлетке пришла достаточно рано, когда она выступала еще в юниорах. Однажды ей позвонил брат и сообщил, что ее снимки облетели множество крупных СМИ, а Алису нарекли самой сексуальной легкоатлеткой в мире. Хотя она просто пару раз вышла на старт на одном из турниров.

Специализируется красотка в беге на короткие дистанции — 200, 400, 800 метров и эстафете 4x400 метров. Однако похвастаться высокими достижениями Алиса не может. Лучшим ее результатом стала бронза чемпионата Европы-2019. Также у нее есть медали чемпионата Германии. Шмидт ездила в составе немецкой команды на Олимпийские игры-2020, но непосредственное участие не приняла — осталась запасной.

Алиса Шмидт. Фото Соцсети

Сначала яркая блондинка осторожно относилась к своей популярности. Отказала даже самому журналу Playboy, который предложил ей сняться для них. Алиса же не хотела, чтобы ее считали моделью, она — только спортсменка.

— Для меня однозначно спорт на первом месте. А съемки и все остальное уже второстепенно. Я соглашаюсь на них, только если это не мешает моим тренировкам, — объясняет сама девушка.

Позже, правда, Шмидт стала вести более медийный образ жизни. Начала посещать гламурные мероприятия и даже находилась в одной компании с российской моделью Ириной Шейк, а также бразильским футболистом Неймаром. Это все принесло ей особую популярность в Сети, что позволило даже заключить контракты с известными брендами. А в сезоне-2020/21 Шмидт была выбрана в качестве тренера по фитнесу дортмундской «Боруссии».

Неймар и Алиса Шмидт. Фото Соцсети

Личная жизнь

И конечно, сотни фанатов красивой спортсменки интересуются, свободно ли ее сердце. Спешим всех расстроить. Алиса уже несколько лет встречается с парнем Фредди Рихтером. Он тоже из Германии.

Об их романе стало известно в 2018 году, когда влюбленные опубликовали совместные фотографии на своих личных страницах. При этом о Рихтере информации совсем немного. Он тоже любит спорт — занимается бодибилдингом. Сейчас немец пробует себя в качестве фотографа. И главной его моделью и музой является, конечно, Алиса.

Фредди Рихтер и Алиса Шмидт. Фото Соцсети

В социальных сетях Фредди опубликовано лишь несколько снимков своей возлюбленной и все. Он не стремится к популярности, которая есть у его подруги. Сама Шмидт тоже не балует своих подписчиков совместными фотографиями со своим молодым человеком. Более того, оба даже не комментируют отношения, предпочитая не выставлять все напоказ. На то она и личная жизнь. Да и расписываться влюбленные пока, судя по всему, не спешат.