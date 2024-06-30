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Легкая атлетика

Сегодня, 22:30

Алиса Шмидт впервые поцеловалась с бойфрендом на публике. Она терпела семь лет

Самая сексуальная спортсменка мира Алиса Шмидт раскрыла свои отношения
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Алиса Шмидт.
Фото из соцсетей Алисы Шмидт
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Самой сексуальной спортсменке мира, видимо, надоело скрывать свою личную жизнь ради подписчиков из соцсетей.

Одна из самых раскрученных в соцсетях спортсменок планеты Алиса Шмидт внезапно приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью во время чемпионата Германии, который проходил в Брауншвейге (Нижняя Саксония). Во время субботней квалификации (свой забег на 400 метров гламурная атлетка триумфально выиграла) 25-летняя спортсменка внезапно подбежала к фотографу Фреди Рихтер-Мендау, и, не смущаясь публики и телекамер, поцеловала его в губы. Для девушки, которая главным образом зарабатывает своей привлекательной внешностью, это был очень смелый поступок. Ведь значительная часть из пяти миллионов ее подписчиков в соцсетях — это мужчины, испытывающие к красавице-блондинке совершенно определенный интерес. И наличие у предмета страсти жениха может сильно их разочаровать.

Алиса Шмидт впервые поцеловалась с бойфрендом на публике.
Фото Скриншот трансляции

Еще одна бронза чемпионата страны

Слухи о том, что Алиса встречается с Фреди, циркулируют с 2017 года. Именно к этому юноше в Потсдам бегунья переехала из родного Вормса в начале своей не самой великой спортивной карьеры. Рихтер-Мендау, скорее всего, находился по другую сторону объектива, когда Шмидт делала многочисленные сексапильные снимки, обеспечившие ее популярность. Однако, понимая специфику своего образа, легкоатлетка никогда не афишировала личную жизни, и в отрытом доступе у этой пары не найти ни одного совместного фото. И тут — такая шокирующая откровенность.

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Возможно, в этот раз девушке снесло крышу из-за спортивных успехов, ведь ранее Алиса говорила, что нынешний год — самый важный в ее спортивной карьере. Ведь до сих пор ее прогресс на беговой дорожке был значительно меньше успехов в соцсетях. До 2022 года практически все значимые награды Шмидт завоевала в эстафетах, а поездка на Олимпиаду в Токио обернулась фарсом — Алиса просидела в деревне Игр как запасная, не стартовав даже в предварительных забегах микст-эстафеты. Однако последние два года спортивная жизнь начала понемногу налаживаться.

Легкоатлетка Алиса Шмидт.
Фото из соцсетей Алисы Шмидт

В 2022 и 2023 годах Шмидт стала третьей в личный стартах на 400 метров на чемпионате Германии, в 2024-м выиграла национальный титул в эстафете 4х200 метров в помещении и, главное, отобралась в составе эстафеты на Олимпиаду-2024. Сейчас в Брауншвейге Алиса была в квалификации на дистанции 400 метров самой быстрой в своем забеге с результатом 52,18 секунды, что всего на 11 сотых медленнее ее личного рекорда. В общем, повод для положительных эмоций у нее точно был. Правда, в воскресном финале красавица слегка притормозила (52,70) и вновь завоевала лишь бронзу (чемпионкой стала Скади Шиер с результатом 52,36). Но это после шоу с поцелуем уже никого особо не волновало.

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Никогда не вбивала свое имя в Google

Алиса Шмидт стала знаменитой в сентябре 2017 года, когда австралийский мужской журнал Busted Coverage опубликовал ее фото с юниорского чемпионата Европы и сделал безапелляционный вывод: эта девушка — самая «горячая штучка» в мировой легкой атлетике. Спортсменке тогда было всего 18 лет, и очень специфическая слава стала для нее полной неожиданностью. Ведь на тот момент спортивные успехи Шмидт оставались крайне сомнительными — второе место в эстафете 4х400 метров на ЮЧЕ, да и постановочных гламурных снимков у нее не было. Последнее упущение быстро исправил Рихтер-Мендау, а вот со спортом долгое время не ладилось.

Зато на ниве гламура миловидная немка преуспела. Пять миллионов подписчиков — это уровень самых раскрученных звезд мировой легкой атлетики, многие великие чемпионы не могут похвастаться такой популярностью. Благодаря раскрученным соцсетям на Шмидт обратили внимание известные бренды, девушка участвовала в Неделе моды в Милане. В 2021 году Алису пригласили на открытое занятие по физической подготовке для игроков дортмундской «Боруссии». В рамках этого шоу-выступления агенты девушки устроили «битву полов» в беге на 400 метров с участием Шмидт и звезды «Боруссии» Матса Хуммельса. При этом Алиса обогнала футболиста, который, правда, выступал в кроссовках, а не в шиповках. Затем в качестве разогрева нового этапа своей карьеры Шмидт бросила вызов самому Неймару. Правда, звездный бразилец так и не отреагировал на этот челлендж.

Фото из соцсетей Алисы Шмидт

«Честно говоря, меня не очень волнует, что меня считают самой сексуальной атлеткой мира, — кокетливо заявила Шмидт в интервью норвежскому изданию Dagbladet. — Я никогда не вбивала свое имя в Google. Не знаю, что там обо мне пишут, я просто стараюсь сосредоточиться на спорте. Мне не важно, что люди обо мне пишут или думают. Соцсети всего лишь мое хобби. Мне нравится вдохновлять других и показывать свою жизнь в спорте. Я рада, что большинство близких мне людей знают, как тяжело я трудилась, чтобы достичь тех высот, которых достигла».

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После того как Алисе не позволили выступить на Олимпиаде в Токио, она загрустила и собралась приостановить карьеру в спорте. Однако затем передумала и постепенно начала набирать обороты и как бегунья. Конечно, ей далеко до топ-уровня. Но в ее активе есть выступления на двух чемпионатах мира (в эстафетах за сборную Германии), личные медали на чемпионате страны... Тысячи легкоатлеток могут о таком только мечтать. Для спортсменки ее калибра не хватает только появления на Олимпиаде, и эта мечта наверняка исполнится в Париже-2024. Ну а дальше можно окончательно перестать скрывать свои отношения с бойфрендом, ведь, если чувства искренние, прятать их ради пиара как-то противоестественно.

Алиса Шмидт
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