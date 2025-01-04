Звезду легкой атлетики арестовали за драку с полицией. Адвокаты говорят о проявлении расизма

Призер двух Олимпиад в беге на 100 метров Фред Керли обвиняется в США в нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов.

Звездный американский спринтер Фред Керли на ровном месте заработал массу неприятностей, ввязавшись в драку с группой полицейских в Майами-бич. 29-летний легкоатлет пытался пробиться к своей машине через кордон правоохранителей, в результате чего нанес побои стражу порядка и в ответ получил удар электрошокером. Теперь призер Олимпиады и трехкратный чемпион мира предстанет перед судом, где также будет отвечать за нарушение общественного порядка и сопротивление при задержании. Адвокат Керли считает действия полиции в отношении темнокожего спортсмена «бесчеловечным проявлением расизма».

Мы просто шли к нашей машине

На кадрах с нательной камеры, опубликованных полицейским департаментом Майами-Бич, видно, как Керли, вступает в словесный конфликт с двумя офицерами, который вскоре перерастает в потасовку. В ходе инцидента мощного атлета роняют на землю и начинают избивать. Из показаний стражей порядка следует, что Фред пытался пройти к своей машине через место, которое было оцеплено из-за другого преступления. Полицейские просили его подождать или обойти недоступную зону, однако спортсмен решил пробиться силой, в результате чего завязалась драка. Представитель полиции Майами-Бич Кристофер Бесс заявил, что по факту инцидента с применением силы проводится проверка, но есть предварительное мнение, что офицеры «отреагировали на сопротивление надлежащим образом и профессионально».

Снимок Фреда Керли в тюрьме после ареста в Майами-бич. Фото Reuters

В полицейском отчете утверждается, что в задержании Керли принимался участие четверо офицеров, в то время как спортсмен пытался вырваться из их рук и избежать ареста. В ходе потасовки один из полицейских «нанес несколько ударов кулаками по голове и верхней части спины Керли», намереваясь его усмирить. Затем офицер вытащил стреляющий электрошокер и поразил атлета в спину, после чего смутьян упал, а полиция надела на него наручники. «Прекратите сопротивляться!» —потребовал один из офицеров, когда Керли лежал на земле. «Я не сопротивляюсь, отстань от меня, братан», — заявил Керли, при этом обматерив стражей порядка и обозвав их «слабаками».

Уличная драка собрала толпу зевак, некоторые из которых снимали происходящее на мобильные телефоны. Среди «болельщиков» находилась девушка спортсмена Клео Рахман, которая требовала от полицейских остановиться. «Он ничего не сделал!» — кричала спутница спортсмена. — Мы просто шли к нашей машине!». 32-летняя Клео — известный в Майами диджей, выступающая под псевдонимом Dj Sky High Baby. Теперь ее также обвиняют в сопротивлении полиции без применения насилия. «Ее действия заставили нескольких офицеров отвлечь свое внимание от оказания помощи при задержании нарушителя», — говорится в отчете правоохранителей.

Обхватил рукой шею и затруднил дыхание

«Случившееся показывает: как бы усердно вы не работали на благо своей страны, сколько медалей не брали на международный соревнованиях, это не является поводом для уважительного отношения со стороны полиции, — отреагировал на видео драки один из адвокатов атлета Йель Сэнфорд. — В Майами-бич с моим клиентом обращались так же, как с миллионами афроамериканцев по всей стране — без человечности и сострадания. Из всех доступных записей задержания следует, что полиция слишком остро отреагировала на мирное поведение мистера Керли. В настоящий момент спортсмен освобожден, и рассмотрение его дела продолжится в суде».

Фред Керли с бронзовой медалью Олимпиады-2024. Фото Global Look Press

Фреда Керли навряд ли можно назвать звездой первой величины в мировом спринте, но вне сомнений он — один из сильнейших бегунов на короткие дистанции последних трех лет. В 2019-м он выиграл первое в карьере золото в эстафете 4?400 м и затем переквалифицировался на выступления на стометровках. В Токио-2020 Керли уступил только чемпиону — итальянцу Марселю Джейкобсу, а в Париже-2024 — стал третьим вслед за соотечественником Ноа Лайлсом и ямайцем Кишейном Томпсоном. В скандалах и криминале ранее Фред замечен не был, хотя в целом спортсмены-афроамериканцы регулярно попадают в США в разные нехорошие истории с полицией.

Поняв, что дело пахнет обвинениями в расизме, полиция Майами поспешила обнародовать информацию о прежних прегрешениях Керли. Оказывается, в мае прошлого года бывшая сожительница атлета выдвинула против него обвинение в домашнем насилии. Женщина, с которой Фред прожил три года, жаловалась, что в ходе бытового конфликта спортсмен забрал ее мобильный телефон, а затем сбил подругу с ног, «обхватил рукой ее шею и затруднил дыхание». Адвокаты заявляют, что рассказ об абьюзе сфальсифицирован, но эта история наверняка заставит судей сомневаться в адекватности спортсмена. В любом случае, по его репутации нанесен серьезный удар. Федерации легкой атлетики США пока отказывается комментировать происходящее.