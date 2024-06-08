«Спортсменам надо выходить не с кислыми щами. Озлобленные дрищи!» Российский атлет рубит правду-матку

Чемпион страны Анатолий Киселев хочет, чтобы спорт стал интересным для зрителя.

Анатолий — уникальная личность. В 21 год он стал первым за долгие годы человеком, который обыграл Сергея Шубенкова на дистанции 110 метров с барьерами. Но куда ценнее, что этот человек жаждет делать шоу. Перекрасил волосы в светло-белый, спокойно рассказывает, как на призовые купил «Лего» и «втыкал его двое суток». При этом судьба не самая простая — от родителей из Нижнего Новгорода пришлось уехать из-за алкоголизма в семье.

На Мемориале братьев Знаменских Киселев не подтвердил звание чемпиона страны, придя к финишу шестым. Впрочем, Шубенков был четвертым — и потом мило пообщался с прессой, заявив, что хочет «найти, кому еще слить», а на вопрос про свое возможное безмедалье на Играх БРИКС сказал «*** засчитан».

Впрочем, Киселев даже в общении не слабее. Он и после той победы на чемпионате России долго орал, в том числе практически в лицо Шубенкову, и танцевал у трибун. Правда, потом ребята обнялись — это просто шоу. Которое Анатолий хочет делать.

У нас обычно врач говорит: «Возьми подорожник, поможет»

— Что сейчас для тебя главное в сезоне? Игры БРИКС?

— Нет. А я не отобрался. Дело даже не в том, что обидно — мы готовились, настраивались после зимнего сезона. Надеялись, что поедем, потому что зимний сезон по определенным причинам не получился, болела спина. Мы скинули это на грыжу, начали лечить ее, ничего не получалось. Думал — добежим, пофиг, ничего страшного. И уже когда я не попал в финал отбора, все-таки решили обследоваться, потому что массаж не помогал, мази — то же самое, уколы — аналогично. У кого бы ни делал. Болит поясница, это очень подвижное место, особенно для барьеристов.

Я пришел к знающему врачу, он смотрел МРТ. И он говорит: «Не знаю, что у тебя было до этого, но на данный момент у тебя перелом поясницы».

— Ого. И ты с ним бегал?

— Да, оказывается, весь сезон пробегал с трещиной, а потом на прыжковой работе меня все-таки поломало. Сказали, что два месяца лежать. Естественно, на сборы я поехал, но провалялся. Мы пытались всеми способами успеть к летнему сезону. Решили рискнуть, пробежать отбор на БРИКС. Но, как только я вышел с самолета и просто сел, спина опять заболела. То есть, как бы ни хотел с этим что-то сделать, все никак.

— А как вы вообще врачей выбираете? Получается, первые ошиблись с диагнозом? У вас же есть ФМБА, вы не в районную поликлинику ходите.

— Желательно найти спортивного врача, который в этой сфере разбирается. У нас есть хороший баскетбольный врач, к нему приходят лечиться все легкоатлеты, потому что ну нет других вариантов. Ты, во-первых, смотришь, кто тебя лечил до этого, как тебя лечили. У нас как обычно приходишь к врачу? Он тебе говорит: «Возьми подорожник, иди приложи, поможет». Когда человек отправляет тебя на МРТ, КТ, УЗИ, начинает смотреть во все возможные точки и говорит: «Вот тут бо-бо, что-то не так», — и начинает все делать, через месяц ты видишь результат.

А бывает, что ты себя пригнал как машину в автосервис к неумелым мастерам. Они такие: «Мощности нет, давай свечи поменяем». — «Так, а где тут свечи?» — «Ладно, тогда форсунки поменяем. Ну точно в них дело!»

— Чувствуется, что опыт у тебя был.

— Не, я таких врачей знаю, поэтому к ним и не хожу (смеется.) Я такое не люблю — у меня болит жопа, а он: «Давай с колена начнем! Йодовую сеточку сейчас тебе нарисуем, в крестики-нолики поиграем».

Фото из соцсетей Анатолия Киселева

Люди не знают, что такое легкая атлетика. Пойду на деревянном коне прыгать

— Тебе же 22? Нет ощущения пенсионерского разговора немного? Не приходит мысль в голову — а ну его все? Ты же уже чемпион России, что еще нужно?

— Титул-то есть, но получить от этого всего дела возможность говорить, что я чемпион России... Ну и что, смысл? Ну чемпион. Подойдите спросите на улице, что такое легкая атлетика, вам ответят: «Ну там бегают, прыгают иногда». Что в ней 44 вида — никто не знает. Скажут: «Это очень интересная информация, придем домой — обязательно погуглим». Но забудут через секунду и пойдут дальше.

Поэтому если я скажу: «Я чемпион России», мне ответят: «Где? Вот что такое сквош — это мы знаем! А легкая атлетика — ни в рот ногой. Вот когда люди на деревянной палке с башкой коня прыгают по лужайке, хоббихорсинг — это да, это мы бы тебе поаплодировали! А тут наши полномочия все».

— А тогда какая цель-то? В вашей ситуации выше ничего нет.

— Теперь продолжать попытки отобраться на Игры дружбы, пытаться что-то найти, хотя очень сложно найти что-то в такой тяжелой ситуации.

— Да и Игры дружбы вроде переносят.

— Видимо, но пока не знаю еще. Мне хотя бы просто научиться бегать заново — цель такая. После отбора на БРИКС я звонил тренеру со словами: «Видимо, я разучился бегать, надо снова учиться». То есть, когда с 13,36, даже с засчитанного рекорда 13,52 ты спускаешься за 14, это такое... В принципе можно заканчивать, где там мой хоббихорс, где моя палка? Буду теперь чемпионом России по хоббихорсингу!

Долго придется учиться, приходится и восстанавливаться, и осознавать по новой, что делать, как делать. Вроде как первый раз чемпион России, должен быть готов ко всему. Но вышел на финал отбора на Игры БРИКС — и чувствую, что меня колотит как паралитика. Думаю — что со мной такое? А просто страшно, непонятно, что будет, как по ощущениям. Если снова, не дай бог, травмируешься, это уже пять месяцев восстановления.

Фото из соцсетей Анатолия Киселева

Кто такой Коу?

— Если хоббихорсинг моднее легкой атлетики — как сделать легкую атлетику модной? Чтобы хотелось гуглить про бег с барьерами, другие виды?

— Спортсменам надо перестать выходить на старт с кислыми... щами. Мол, мы, спортсмены, серьезные люди... (Морщит лоб и хмурится.) Посмотрите на тяжелую атлетику, там кричат, орут огромные мускулистые мужчины. А сюда приходят — здесь озлобленные дрищи, здесь так не сработает. Ты должен хоть какой-то элемент шоу привнести! В футболе это неожиданность — непонятно, когда у тебя есть андердог, и он обыгрывает лидера.

Российским спортсменам надо относиться к этому проще — как к шоу, потанцевать, какую-то фигню сделать. Возможно, как в UFС, ввести дуэль взглядов, пресс-конференции перед соревнованиями, чтобы прогреть аудиторию. Что-то проскочит, кто-то что-то скажет. Это как раз интересует зрителей. Плюс надо быть более мобильными людьми, куда-то их приглашать, показывать, потому что никто не знает про эту атлетику.

— Ну вот Бузову пригласили, тебе не нравится Бузова?

— Ой да, обожаю. (Начинает пританцовывать.)

— Оказавшись перед Бахом или Коу, что ты им скажешь?

— А кто это такие?

— Глава МОК и World Athletics. Которые вас отстраняют.

— Скажу: «Где мои деньги, Лебовски?»