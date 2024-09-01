Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Статьи
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Олимпиада

Сегодня, 22:15

Новая звезда женских прыжков в высоту выиграла юниорский ЧМ. Топич пропустила Олимпиаду из-за травмы

Сербская прыгунья Топич выиграла юниорский чемпионат мира
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Ангелина Топич.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Сербка одержала победу в Перу на глазах у отца.

Помните Ангелину Топич, которая покорила всех своим бесстрашием во время Олимпиады в Париже? Сербка получила травму по время первого же прыжка квалификации, однако продолжила соревноваться и пробилась в финал. У нее были осязаемые шансы побороться за медали, однако врачи не разрешили ей выходить в сектор. Перелом лодыжки беспокоит Топич до сих пор, тем не менее она уже вновь в деле и на днях стала чемпионкой мира среди юниоров. Это первый большой титул в карьере Ангелины, и эксперты в один голос уверяют, что у этой девушки большое будущее.

Не отошла от травмы, но сумела победить на юниорском ЧМ

Две самые эмоциональные сцены прошедшей Олимпиады в Париже в легкой атлетике были в секторе для прыжков в высоту. Болельщики наверняка не забудут и попытки хоть что-то выжать из себя от Джанмарко Тамбери, которого выкосила тяжелая болезнь прямо накануне старта, и геройство от сербки Ангелины Топич. Последняя получила травму во время разбега на первый прыжок квалификации. Но, несмотря на адскую боль, продолжила соревноваться и даже отобралась в решающую стадию турнира. Дальше порыв Топич сдержали врачи. Перелом лодыжки — история серьезная, однако долго сидеть без дела Ангелина не смогла. Она вернулась к занятиям уже через две недели, а в конце августа поехала в Лиму на чемпионат мира среди юниоров. В Перу Топич заняла первое место, став единственной, кто преодолел высоту 1,91 метра.

Мария Кочанова. Кочанова перепрыгала Ласицкене и выиграла миллион рублей. А Хасанова установила новый мировой рекорд

Кто-то скажет, что это не самый серьезный результат, и будет прав. Даже у самой Ангелины личный рекорд куда значительнее — 1,97. И все же не вина Топич, что остальные девушки прекратили борьбу уже на отметке 1,89 метра. Так что дальше ей уже не было никакого смысла продолжать прыгать — золото уже было в руках. Сразу после успеха девушка побежала к своему отцу и по совместительству тренеру Драгутину Топичу. Именно он вывел Ангелину на топ-уровень и поддерживал с самого начала карьеры. Драгутин до сих пор остается главным человеком в жизни 19-летней спортсменки. Их объятия после победы разлетелись по сербским СМИ с не меньшим ажиотажем, как и прыжки в олимпийском Париже с травмой. К слову, в интервью Ангелина рассказала, что до сих пор не может работать на максимум своих возможностей, однако беречь себя — не в ее стиле.

Фото Global Look Press

Стабильно прогрессирует и может стать новым лидером женской высоты

Характер Топич сомнению не подлежит. На «Стад де Франс» месяц назад она с трудом даже ходила и все же о снятии с соревнований не думала. А когда узнала от врачей, что в финал ей выходить нельзя, разрыдалась, причем скорее не от физического состояния, а от эмоционального. Тем не менее у себя на родине в Сербии девушка уже стала героем, несмотря на пропуск финала. Президент Легкоатлетической ассоциации Сербии Веселин Евросимович с трудом побирал слова, чтобы описать подвиг Топич: «Какая девушка! С такой травмой выйти на стадион и дойти до финала — это достойно уважения. Хотите верьте, хотите нет, но она уже завоевала медаль в наших сердцах. И показала всем, как нужно защищать цвета своей страны».

Мария Ласицкене. Ласицкене только седьмая на чемпионате России. Что случилось с олимпийской чемпионкой?

Помимо прочего, функционер добавил, что карьера прыгуньи только начинается и в будущем она станет только сильнее. И с ним можно только согласится. Ангелина стабильно прогрессирует с каждым годом и до травмы на тренировках была близка к психологически важной высоте в два метра. А это, напомним, уровень олимпийского золота этого года. Конечно, в хороший день украинка Ярослава Магучих способна на невозможное — именно ей удалось преодолеть мировой рекорд 37-летней давности и прыгнуть на 2,10. И все же стабильности не хватает даже Ярославе, так что как минимум навязать борьбу Магучих, Николе Олислагерс и другим девушкам из мировой элиты Топич под силу. Главное, чтобы развитию спортсменки не помешали травмы, и тут победа в Лиме настраивает на позитив. К слову, итальянец Тамбери тоже в порядке и взял уже два подряд этапа Бриллиантовой лиги. И задержался в легкой атлетике еще на четыре года, ведь возьми он золото в Париже, дальше прыгать уже не стал бы.

5
Обсудить
Читайте также
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
Папин vs Валера: бой, когда не хочется смотреть на ринг-герлз
МЧС РФ сообщило об обнаружении обломков пропавшего на Камчатке Ми-8
Чемпионы на выход, массовая скупка русских из НХЛ. Что происходит с хоккейным ЦСКА
Глава партии АдГ в Тюрингии прибыл на избирательный участок на «Ниве»
Песков заявил о начале ответа России на атаки ВСУ в приграничье
Популярное видео
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя