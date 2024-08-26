Дюплантис установил свой десятый мировой рекорд. Шоу Мондо в Польше поддержал Ингебригтсен

Главные звезды легкой атлетики не сдают позиции после Олимпиады.

Казалось бы, главный старт не то что сезона — всей четырехлетки позади, но лучшие легкоатлеты планеты, похоже, не собираются останавливаться. Наоборот, есть ощущение, что Арман Дюплантис, Якоб Ингебригтсен и остальные только разгоняются и до зимы нас ждет еще много сюрпризов. Прошлый уик-энд подарил сразу два мировых рекорда. Сначала норвежец Ингебригтсен превзошел достижение почти 30-летней давности, а затем Дюплантис обновил свой же свежий мировой рекорд образца Олимпиады-2024. Что дальше ждать от суперзвезд царицы спорта?

Ингебригтсен до сих пор не избавился от флешбэков Парижа-2024

Арман Дюплантис и Якоб Ингебригтсен — в числе главных звезд современной легкой атлетики. И речь идет не только о громких цитатах или эпатажных выходках (прежде всего это касается, разумеется, Ингебригтсена). Атлеты раз за разом доказывают свой высочайший класс и на деле. Так, небольшой польский город Хожув благодаря Арману и Якобу навсегда войдет в историю. Вечером воскресенья норвежец превзошел мировой рекорд из 1996 года. Еще в эпоху Windows-95 болельщики следили за тем, как кениец Даниэль Комен бежит 3000 метров за 7 минут 20,67 секунды. Спустя 28 лет Ингебригтсен преодолел эту дистанцию уже за 7 минут 14,55 секунды. 23-летний стайер доказывает, что комплексно на средних дистанциях ему нет равных и неудача на 1500 метров в Париже на Олимпиаде — не более чем случайность.

Другое дело, что случайность настолько обидная, что едва ли Якоб быстро ее отпустит — в интервью после мирового рекорда он вновь вспоминал ужасный забег со «Стад де Франс». Впрочем, уже через полчаса первые строчки новостных лент спортивных сайтов захватил уже Арман Дюплантис. Швед и на Олимпиаде не испытывал какой-либо конкуренции. Рядовой постолимпийский этап в Силезии точно не должен был стать проблемой, хотя, к чести американца Сэма Кендрикса и грека Эммануила Каралиса, они сделали максимум из того, что могли, и закончили борьбу на гроссмейстерских шести метрах. Эталонных для всех, но не для Мондо, который с шести только начинает включаться. На этот раз ему покорилась отметка в 6,26 метра. Он на сантиметр обновил свой мировой рекорд, который не продержался в итоге и месяц.

Якоб Ингебригтсен и Арман Дюплантис. Фото Reuters

Переписывает мировой рекорд уже в десятый раз

6,25 прыгнул Дюплантис в Париже, побежав затем за объятиями любимой девушки. Уже тогда было очевидно, что Арман в такой форме, что спокойно может улетать за 6,30 и дальше. Но таковы реалии прыжков с шестом. Нет практического смысла выдавать свой максимум, когда можно раз за разом обновлять мировой рекорд по сантиметру, прибавляя себе как известности, так и финансов. Все-таки за каждое новое достижение World Athletics выписывает чек в 100 тысяч долларов. Мондо устанавливает рекорд в десятый раз, так что только на этих самых рекордах он заработал уже миллион долларов (пусть и без учета чрезвычайно высоких шведских налогов). Когда-то за такую «эксплуатацию» премиальной системы критиковали Елену Исинбаеву, но, с другой стороны, выдавать мировые рекорды на заказ по несколько раз в месяц — очень тяжелая работа.

Даже лучшие из лучших редко когда могут похвастать такой стабильностью, чтобы держать предельный уровень нагрузок на протяжении всего сезона. Очевидно, что и Ингебригтсен, и Дюплантис делали основную ставку на Олимпиаду. Однако и по ее окончании у ребят не то что не видно какого-то спада — наоборот, ощущение, что только прибавляют в азарте, а вместе с тем и в результатах. Тем интереснее будет посмотреть следующий этап «Бриллиантовой лиги». Тем более что в Цюрихе того же Дюплантиса можно будет увидеть в необычной роли. Он кинул вызов норвежскому барьеристу Карстену Вархольму и пробежит с ним стометровку. Вокруг этого забега много шума было еще задолго до старта, а чем ближе час X, тем больше взбудоражена легкоатлетическая общественность.

«Бриллиантовая лига». Силезия, Польша

3000 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 7.17,55 (мировой рекорд)

2. Бериху Арегави (Эфиопия) — 7.21,28

3. Йомиф Кейелча (Эфиопия) — 7.28,44

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,26 (мировой рекорд)

2. Сэм Кендрикс (США) — 6,00

3. Эммануил Каралис (Греция) — 6,00