Дюплантис зарубится на стометровке с рекордсменом мира в барьерном беге. Шестовик бежит спринт на уровне рекорда России

Фаворит в схватке Мондо с Вархольмом неочевиден.

Арман Дюплантис продолжает захватывать первые полосы спортивных медиа даже после завершения Олимпиады в Париже, где он в блестящем стиле выиграл очередное золото и переписал в восьмой раз собственный мировой рекорд. Теперь Мондо хочет попробовать свои силы в несвойственной ему дисциплине — спринте. Он бросил вызов рекордсмену мира в беге на 400 метров с барьерами норвежцу Карстену Вархольму. И не спешите записывать Дюплантиса в аутсайдеры, ведь скорость шведа при разбеге близка к элитным спринтерам уровня «Бриллиантовой лиги».

Рекордсмен мира в прыжках с шестом против супербарьериста

После Олимпиады закрывать тему легкой атлетики точно не стоит. Спортсмены набрали невероятную форму, и даже рядовые этапы «Бриллиантовой лиги» будут удивлять. Но к тому, что произойдет в Цюрихе, едва ли кто был готов. Настоящее шоу — король прыжков с шестом Арман Дюплантис сразится в беге на 100 метров с элитным барьеристом Карстеном Вархольмом. Мондо еще год назад в шуточной манере признался Вархольму, что был бы не против оценить свои силы в беге в личной дуэли. Карстен принял вызов, однако в разгар подготовки к Играм-2024 им явно было не до того. И вот Париж в прошлом. Воспоминания о столице Франции у атлетов, очевидно, разные. Если Арман в очередной раз подтвердил свое доминирование, то вот Карстен уступил титул олимпийского чемпиона американцу Рою Бенджамину.

Однако свой статус единственный в истории трехкратный чемпион мира в беге на 400 метров с барьерами не растерял, и соперник у Дюплантиса будет звездный. Тем не менее и шансы Мондо на успех высоки. Ведь по данным таймкиперов Omega, Мондо бегает 100 м с шестом за 10,14 секунды. То есть с шестом в руках швед близок к рекорду России (10,10). Да и на Олимпиаду с такими секундами он вполне имел бы шансы пробиться. Недаром говорят, что именно скоростной разбег — один из основных секретов рекордов Дюплантиса. «Дело в центре тяжести, — цитировал sports.ru Михаила Гельманова, победителя молодежного чемпионата России. — У Дюплантиса невероятно быстрая скорость. Никто и никогда из шестовиков так не бегал. Остается только правильно опустить шест — и он тянет за собой».

Арман Дюплантис. Фото Reuters

Мондо в определенных аспектах сильнее соперника в спринте

Был в карьере Армана и реальный забег на 100 метров. Естественно, речь о раннем этапе карьеры, когда атлеты участвуют в максимальном количестве дисциплин, чтобы понять, где они чувствуют себя увереннее. В 2018-м он пробежал стометровку за 10,57 — это был финальный тест во время обучения в американской спортшколе. Личный рекорд Вархольма не сильно лучше. Последний раз Карстен зафиксировал для себя 100 метров за 10,49. А Арман, судя по косвенным замерам, стал сильнее. Да и 400 метров — это не сотня, к тому же у барьерного бега свой темп и манера прохождения дистанции. Поэтому идеальных условий не будет ни для кого, что и делает интригу вокруг мероприятия максимально закрученной. Для сравнения, мировой рекорд Усэйна Болта составляет 9,58, он был установлен в Берлине в 2009 году. Ноа Лайлс выиграл олимпийское золото в Париже со временем 9,79.

Если рассматривать максимальную скорость Дюплантиса и Вархольма, все тоже близко. Карстен показывает по оценкам что-то в пределах 36-37 км/ч. Взрывной разбег Мондо позволяет ему бежать примерно те же 35-36 км/ч. Очевидное преимущество у норвежца в возможности поддерживать предельные скорости на более длинных дистанциях, однако в случае со стометровкой оно нивелируется. Единственное, у Карстена больше опыта в плане грамотного выхода из колодок. Арман давно не тренировал классический спринтерский бег и может замешкаться на старте. Тем не менее на самой беговой дорожке шансы равные и даже с небольшим перевесом в пользу Дюплантиса. Вероятнее всего, нас ждет близкий финиш, сравнимый по плотности результатов с забегом Ноа Лайлса на олимпийской сотне в Париже. Напомним, что американец вырвал золото у ямайца Кишейна Томпсона пятью тысячными секунды.

Карстен Вархольм. Фото Reuters

Шоу-забег Дюплантиса с Вархольмом сможет оживить атлетику

Звездная дуэль привлекла спонсоров. Тем не менее сам забег едва ли будет похож на дружеское соперничество ради шоу. Несмотря на шуточный повод, настрой и у Армана, и у Карстена серьезный. «Когда я впервые предложил Вархольму пробежаться, он будто даже отшил меня. А я все думал, когда мы сможем посоревноваться? Теперь он ведет себя так, будто слишком уверен в своих силах. Карстен сомневается в том, что у меня есть хоть какие-то шансы, но это ровно то, что мне и нужно», — сказал на пресс-конференции по поводу будущего забега Дюплантис. В небольшом треш-токе поучаствовал и Вархольм. Норвежец попытался задеть чувства Армана и заставить его поработать на полную, чтобы таким образом уравнять шансы и сделать забег интересным для зрителя.

«Если бы я не видел в тебе достойного соперника, разве я бы стал соглашаться на твое предложение в принципе», — выдал Карстен. Известный своей эпатажностью Лайлс встал на сторону своего коллеги по спринтерскому бегу и предложил Вархольму сказать уже сейчас, что он лучше Мондо — без каких-то тонких подмигиваний. Дюплантис отчасти согласился, что будет в забеге аутсайдером. Но так даже интереснее. «Уверен, что смогу поменять мнение многих людей о легкой атлетике», — выдал он под завершение диалога. Можно как угодно относится к подобным историям, но для легкой атлетики, которая собирает большую телеаудиторию только во время Олимпиады, звездная гонка в необычном формате — отличный шанс заявить о себе. Тем более что одним забегом Дюплантиса дело, похоже, не ограничивается.

Глядя на скандинавские разборки, американец Фред Керли, финишировавший в Париже на стометровке третьим, решил бросить в соцсетях вызов любому на дистанции 150 метров. Ему прилетел интересный ответ — дуэль на 300 метров против олимпийского чемпиона в беге на 400 метров с барьерами Роя Бенджамина.