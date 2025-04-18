СМИ поженили звездную афроамериканскую бегунью и атлета из России. Но мужем оказался украинец

«СЭ» исправляет неточность в отношении олимпийской чемпионки Атинг Му-Николаевой.

В марте несколько иностранных СМИ сообщили о свадьбе звездной американской легкоатлетки Атинг Му и российского спортсмена Егора Николаева. Однако до нашей страны эта новость каким-то образом не дошла. Оказалось, что зарубежные журналисты поженила пару без их ведома.

Секретная свадьба

Олимпийская чемпионка Атинг Му — не самая знаменитая, но все же звезда легкой атлетики мирового масштаба. Она американка в первом поколении, ее родители приехали в США из Южного Судана. Бегом Атинг начала заниматься в возрасте шести лет и довольно быстро пробилась наверх.

В 2019-м она побила национальный рекорд на дистанции 600 метров в помещениях. Му показала результат 1:23,57, что всего на 13 сотых секунды больше мирового рекорда, который на тот момент принадлежал россиянке Ольге Котляровой (в 2023 году мировой рекорд в помещениях на 600 метров обновила британка Кили Ходжкинсон).

В 2021-м Атинг поехала на Олимпиаду в Токио, где завоевала две золотые награды: в беге на 800 метров и в эстафете 4х400 метров. Через год американка открыла копилку медалей чемпионата мира, выиграв эстафету на 800 метров в Юджине, а в Будапеште в следующем сезоне взяла бронзу на той же дистанции.

Ждали Му на Олимпиаде в Париже, но тот сезон обернулся для американки травмами, из-за которых она практически не появлялась на дорожке. Игры прошли без ее участия, но после них в сентябре молодой человек девушки устроил ей сюрприз и сделал предложение руки и сердца. Деталей о своем избраннике Атинг тогда журналистам не раскрыла.

Атинг Му-Николаева и ее муж Егор Николаев. Фото соцсети

Где и когда прошла церемония тоже не сообщалось. Му держала личную жизнь в секрете. По сообщениям СМИ, девушку видели в белом подвенечном платье еще в феврале, но новости о состоявшейся свадьбе начали появляться только в середине марта. Тогда же и стало известно, что спортсменка меняет фамилию на Му-Николаев.

Журналисты попытались рассекретить мужа Атинг. По информации Track and Field Gazzete, им стал российский легкоатлет Егор Николаев. Новость подхватили другие издания.

Российский легкоатлет Егор Николаев. Фото соцсети

Кто вы, мистер Николаев?

Казалось бы, два спортсмена сошлись, и в этом нет ничего удивительного. Николаев тоже легкоатлет, чьей специализацией является бег на средние дистанции. Егор брал медали командного чемпионата Европы, стал 9-кратным чемпионом страны, участвовал в Олимпийских играх в Лондоне.

Однако свою карьеру он давно закончил. Как и при каких обстоятельствах могли встретиться 36-летний россиянин и 22-летняя американка было непонятно. Возможно, после завершения карьеры наш соотечественник переехал в США, где стал работать тренером и там встретил свою любовь? Но нет, судя по соцсетям Егора, он живет в Белорецке, который находится в Республике Башкортостан. Фотографий из заграничных поездок за последние годы в его профиле нет.

То, что Егора приняли за кого-то другого, становится очевидным при сравнении фотографий мужа Атинг Му и российского легкоатлета. Это два разных человека. Наш Егор — лысый и гладко выбритый, не наш — с волосами и щетиной. Да и другие черты лица сильно отличаются.

Атинг Му-Николаева и ее муж Егор Николаев. Фото соцсети

В запрещенной сети у Му-Николаевой можно найти в друзьях того самого Егора. Профиль мужчины закрыт, но в описании есть украинский и американский флаги. «СЭ» нашел страницу мужа легкоатлетки в Linkedin. Там указано, что украинский язык является для него родным. Также он знает польский, русский и английский.

В Linkedin можно увидеть, что к профессиональному спорту Николаев прямого отношения не имеет. Он закончил Лондонскую школу экономики и политических наук по курсу «Экономика и финансы», а также изучал финансы в университете Южной Калифорнии. Сейчас Николаев — успешный инвестор и бизнесмен. Специалист украинского происхождения поработал с несколькими крупными компаниями, расположенными в основном в Калифорнии, где и проживают сейчас молодожены.

Где Атинг Му познакомилась со своим возлюбленным по-прежнему неизвестно, но очевидно, что сделать ей это было проще, чем с нашим бегуном Егором Николаевым. Наличие русской фамилии у звезды американской легкой атлетики — это, конечно, любопытно. Однако к России знаменитая девушка отношения, скорее всего, не имеет даже после своего необычного замужества.