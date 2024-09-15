Анке Релингер должна вернуть избирателей СДПГ.

Социал-демократическая партия Германии, возглавляющая правящую коалицию бундестага, в кризисе. Партия недовольна результатами региональных выборов, а также итогами голосования за мандаты Европарламента. Налицо тренд праворадикального поворота во взглядах немецких избирателей, поэтому СДПГ перед выборами в парламент планирует смелые решения.

Руководство партии рассматривает сценарий, при котором канцлером от СДПГ в случае победы на выборах 2025 года станет не занимающий этот пост с 2021 года Олаф Шольц, а более молодая Анке Релингер, возглавляющая сейчас федеральную землю Саар. Но что этот политологический разбор делает на спортивном сайте? Дело в том, что Релингер — бывшая легкоатлетка, которой до сих пор принадлежат региональные рекорды в толкании ядра.

Немцы уговаривают Шольца уйти в тень

Рокировка кандидата в президенты США от Демократической партии стала любопытным прецедентом, который разбирают теперь политологи всего мира. Выводы делать пока рано, но уже заметен тренд. С возрастным Джо Байденом шансы демократов сохранить кресло в Белом доме были минимальны, в то время как против энергичной Камалы Харрис уже не столь солидно выглядит ее основной конкурент — Дональд Трамп. То есть не всегда стоит делать ставку на действующего главу государства, мягкая перезагрузка может привлечь дополнительный электорат из числа тех, кто, например, разочаровался в текущем курсе или устал видеть одни и те же лица. За американскими выборами будут пристально следить и в Германии, где правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) теряет сторонников и может уступить лидирующие позиции в бундестаге.

Особое беспокойство у правления СДПГ вызвали региональные выборы в Саксонии и Тюрингии. В этих землях крупнейшая партия страны получила лишь 7,3% и 6,1% голосов соответственно. В Тюрингии это худший результат, который СДПГ когда-либо показывала на земельных выборах в ФРГ. На этом фоне социал-демократы могут повторить трюк американских коллег и выставить в качестве потенциального канцлера от своей партии не нынешнего главу страны Олафа Шольца, чей антирейтинг пробил все исторические максимумы, а женщину с незапятнанной репутацией — главу федеральной земли Саар Анке Релингер. Релингер 48 лет, и она всю свою политическую карьеру посвятила родному Саару, никогда не выделяясь в федеральной повестке. Впрочем, видимо, на это и будет делаться ставка — известные политики, которые давно мелькают в новостях, рядовому немцу надоели. Люди хотят видеть что-то новое, и Анке, поднявшая непростой во всех смыслах регион, — неплохой вариант.

Анке Релингер. Фото Global Look Press

Релингер до сих пор ездит на ветеранские старты

Для нас же Анке интересна прежде всего тем, что она бывшая легкоатлетка. Едва ли ее вспомнит даже самый продвинутый спортивный эксперт, однако Релингер посвятила королеве спорта большую часть молодости и достигла значительных успехов. В секцию Анке записали еще в школьные годы, продолжила тренировки будущая министр-председатель Саара в студенческие годы, когда училась на юридическом факультете в Саарбрюккене. Как и многие легкоатлеты, она начинала с многоборья, после чего ушла в технические виды. Пробовала себя в метании диска, но по-настоящему смогла раскрыться как толкательница ядра. Она выиграла чемпионат Саара, установив при этом рекорд региона. 17 августа 1996 года ей удалось отправить снаряд на 16,03 метра — с тех пор никто из этой земли достичь большего не сумел. Молодежный рекорд Саара в метании диска также на счету Релингер — результат в 49,18 метра она установила 23 сентября 1995 года.

Потенциально Анке могла пробиться и в сборную страны, только тогда пришлось бы выбирать между учебой и спортом. В 20 лет Релингер вступила в молодежную организацию СДПГ и начала интересоваться политикой. Поэтому легкая атлетика так и не стала для нее делом всей жизни, однако продолжает быть вариантом досуга. Анке даже в статусе министра энергетики Саара продолжала выступать на любительских и ветеранских стартах. К примеру, 10 лет назад победила на чемпионате Германии в своей возрастной категории, показав результат в 34,67 метра в метании диска и 10,39 метра в толкании ядра. Судя по немецкой прессе, последний раз ее видели с диском или ядром в руках в 2019 году, когда она участвовала в чемпионате по легкой атлетике среди ветеранов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Джордж Веа. Фото Global Look Press

Единственный спортсмен — глава государства — легенда 1990-х Джордж Веа

Трудно сказать, будет ли команда Релингер использовать спортивный опыт кандидата в канцлеры Германии во время избирательной кампании. К тому же и сам факт выдвижения пока только предположения, пусть и подтверждаемые авторитетными источниками. Однако в любом случае прецедент будет интересным, ведь ранее в политике на таком уровне был разве что футболист Джордж Веа, лишь недавно сложивший с себя полномочия президента Либерии. Некогда обладателю «Золотого мяча» удалось остановить гражданскую войну в своей стране и провести ряд не самых популярных, но необходимых реформ. Впервые баллотировался в президенты Веа еще в 2005 году, однако смог победить только в 2017-м — обставив во втором туре Джозефа Бокаи. В 2023-м уже Бокаи с минимальным перевесом обошел Веа, причем развязка на либерийских выборах была напряженнее, чем серия пенальти в Лиге чемпионов.

Среди возможных соперников Релингер на посту канцлера внутри самой СДПГ выделяют, помимо действующего главы правительства Шольца, министра обороны Германии Бориса Писториуса. Из других партий стоит отметить лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Наверняка попытается выдвинуть своего кандидата и «Альтернатива для Германии». Вероятнее всего, это будет или Алиса Вайдель, или же Тино Хрупалла. В любом случае, выходить на выборы с Олафом Шольцем для СДПГ — не лучшая идея. По последнему опросу, лишь 20% немцев считают, что он должен вновь выдвигаться на пост федерального канцлера. Против этого выступили сразу 68% респондентов. Даже избиратели, которые в 2021 году голосовали за СДПГ, не поддерживают кандидатуру Шольца. Из них сразу 60% против его выдвижения. Объединившая Саар, регион со своим колоритом, за который веками немцы воевали с французами, Релингер смотрится явно предпочтительнее.

Выборы в бундестаг пройдут 28 сентября 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство и выбран новый канцлер. Или же получит новое назначение действующий — если Олаф каким-то образом все-таки удержится на своем посту.