В метании молота начался настоящий треш-ток.

В Будапеште пересек свой экватор чемпионат мира по легкой атлетике. В России по понятным причинам внимание к этому форуму слабое — нашей сборной нет, по общедоступному телевидению не показывают, но при прочих равных это было бы главным событием летнего сезона наряду с женским чемпионатом мира по футболу и баскетбольным, водным и велоспортивным мундиалями. На турнире полно интриг, ломаются судьбы, теряются медали на последних метрах — но еще не было полноценного околоспортивного скандала. И вот он случился!

Выскочка, которого не ждали

Соревнования по метанию молота выиграл канадец 21-летний Итэн Кецберг, ставший самым молодым чемпионом мира в истории. Два поляка, Войцех Новицки и Павел Файдек, остались вторым и четвертым. Турнир получился на загляденье, с очень плотной борьбой за лидерство. Первым возглавил таблицу под рев трибун местный метатель Бенце Халаш. Но в пятой попытке из шести его результат перекрыл 34-летний ветеран Новицкий, а затем и Кецберг. Разница между ними составила 23 сантиметра — 81,25 на 81,02.

Канадца в своей новой роли никто не видел — еще год назад личный рекорд Кецберга был на пять метров ниже (76,36 вместо 81,25), и он с трудом вообще отбирался в Будапешт. С результатами годичной давности он плелся бы в конце первой десятки. Но за сезон Итэн совершил объективно огромный скачок для этого вида, чем привел в изумление соперников, особенно поляков. Они нашли допинговый след, причем нестандартным способом.

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Родченков и жена тренера

— Видно, я не знаком с этим видом спорта. Такой прогресс — это космос. Что может его вызвать? Я не знаю такого метода. На мой взгляд, это подозрительно, потому что даже в истории бывшего Советского Союза это было бы феноменом, космическим прогрессом, — это слова метателя Шимона Циолковского, и с такой фамилией логично разбираться в космических вещах. Правда, еще он олимпийский чемпион 2000 года и тренер Файдека.

Еще прямолинейнее выступил популярный сайт Sport.pl. Видно, что поляков результаты раззадорили. Отчет о соревновании с места событий изобиловал оборотами «не стоит ныть» или «соперники начали кусать нас за задницу» (со слов одного из тренеров). Но журналисты нашли вокруг Кецберга много людей с допинговой историей. Кецберга тренирует канадец Дилан Армстронг, а его, в свою очередь, тренировал Анатолий Бондарчук. Он, в свою очередь (очередь растет, как видите), привел легендарного Юрия Седых к мировому рекорду, который не побит до сих пор (86,74 м). А жена Армстронга — Евгения Колодко, которая призналась в допинге и была вынуждена отдать свою медаль Лондону.

— Все говорят, что Седых был на допинге, а Григорий Родченков, который организовал в России допинговую систему, а затем рассказал все ВАДА, писал в своей книге — Седых был настолько задопингован, что его образец загрязнял анализирующий сканер до такой степени, что это сказывалось даже на проверяемых после образцах чистых спортсменов.

Вполне естественно, что тренер Кецберга консультируется со своим бывшим наставником. Может быть, не стоит смотреть на это с таким подозрением, даже если произошло уже много странных вещей? Или нельзя так не смотреть, когда много чего уже видели? Мы сами чувствуем себя странно, когда занимаемся исследованием и видим, что, например, жена Дилана Армстронга — допингистка Евгения Колодко из России, — вычерчивает траекторию автор статьи.

Но поляки все равно остаются одной из доминирующих наций в данной дисциплине благодаря победам Аниты Влодарчик — возможно, поэтому поражение воспринято так болезненно, как наше в художественной гимнастике в Токио. В чем соседей можно приободрить — у них есть шанс на реванш всего через год, на Олимпиаде в Париже.