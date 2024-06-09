«Приземлилась и увидела фейерверк». В парке Горького атлеты выступили на фоне салюта

День прыжков в центре Москвы подарил несколько красивых сюжетов.

В Москве феерично завершилась Неделя легкой атлетики. Стартовала она забегами на Никольской, затем в Лужниках прошел Мемориал братьев Знаменских, а закрывал легкоатлетическую серию День прыжков в парке Горького. Изначально в планах было проводить эти соревнования у Большого театра. Многие расстроились, что не получилось быть ближе к искусству. Но в итоге вышло даже лучше.

Салют для Кнороз

Конечно же, главным событием Дня прыжка стала не чья-либо победа, а салют, который хлопнул прямо во время соревнований. Причем выстрелил в самый идеальный для этого момент.

Прыгуньи с шестом Полина Кнороз и Аксана Гатаулина бились между собой за победу. Три дня назад в Лужниках более опытная и титулованная Кнороз неожиданно уступила сопернице. Высоту они взяли одинаковую, но только у Полины было больше попыток. В парке Горького у нее тоже мало что получалось. Удавалось спасаться третьим прыжком. Девушки дошли до высоты 4,62 метра, на которой вторая победа Гатаулиной была очень близко. Но Кнороз, оказавшись на грани, все-таки вырывает золото, а потом заказывает 4,73 — свой лучший результат сезона.

Полина разбегается, и в это время раздается мощный хлопок. На помост прямо за спиной спортсменки вылетает мишура.

— Я его даже не заметила, не услышала и не увидела. Уже когда приземлилась, обернулась и увидела весь этот фейерверк. Думаю: «Обалдеть!» Но мне это не помешало. Наоборот, очень круто получилось. Как так подгадали, что я прыгну эту высоту?

— Было бы круче, если бы лучший результат повторили?

— Да, но и так хорошо.

— 4,75 не было желания попробовать?

— Хотела, но не стоит тратить лишние силы, потому что впереди важный старт — Игры БРИКС. Нужно попытаться им воспользоваться, сохранить себя.

— Нет сожаления, что прыгали сегодня не возле Большого театра, как изначально планировалось?

— Поначалу сожалела об этом, но я не знала, как будет в парке Горького. Глядя на то, что происходит здесь, на эту атмосферу, я в полном восторге! Потрясающий старт, потрясающая организация, потрясающие зрители, место! Это просто что-то с чем-то! Я сегодня реально кайфанула. Это один из лучших стартов, на которых я прыгала в России.

— Получается, надо почаще проводить старты в людных местах, возле достопримечательностей?

— Да! Достопримечательности, центр города, выходной — все совпало! Народа очень много, публика активная, взаимодействует с нами! Я просила похлопать, мне все кричат: «Давай, Полина!» Все очень круто! Да и у спортсменов сегодня больше артистизма, эмоций, хорошие результаты. Потому что мы все понимаем, что это шоу, праздник. Нам тоже хочется покайфовать, а не загонять себя в какие-то рамки. Мы постарались сделать шоу по максимуму, — сообщила Кнороз.

После прыжка Полины организаторам понадобилось взять паузу, чтобы убрать мишуру с помоста.

Магия парка Горького

Это был не единственный эпичный сюжет в этот день. У мужчин-шестовиков дело дошло до перепрыжки, в которой Тимур Моргунов победил выступающего за Белоруссию Матвея Волкова. Причем до перепрыжки Моргунов уже переоделся и думал, что проиграл.

— Я переоделся, стоял разговаривал с тренером. Слышал, что диктор сказал, что Волков уже победитель, вне зависимости прыгнет или нет. Я пошел поговорить со вторым другом. Мне Полина кричит: «Переодевайся! У вас перепрыжка может быть». Я расстроился. Уже был расслаблен, приехал сюда с другими мотивами, свою задачу выполнил. Смотрю — он не прыгнул. Думаю, была не была. Даже не стал шест менять, а просто попросил публику поддержать. Потому что застоялся, не распрыгался. Нужно было шест помягче. А я оставил все как есть. Повезло, так скажем.

— Почти во всех соревнованиях были интересные сюжеты. Сказалась эта поддержка?

— На самом деле уровень соревнований, само место и количество зрителей — это буст неплохой. Единственное — организация подвела. Потому что ждать попытки 50 минут крайне тяжело. Мышцы застаиваются. Ты ходишь их разминаешь. Много тратишь сил. Это было испытанием. Чуть-чуть бы динамики. Они хотели растянуть соревнования. Я их понимаю. Если бы мальчики прыгали одну высоту подряд, не опуская для девочек, это было бы намного быстрее. Они хотели это растянуть.

— Какие ощущения были от прыжка вашей девушки Полины с салютом?

— Я офигел. Подошел поближе к трибунам. Прямо возле меня хлопануло. Думаю: «Елки-палки». На самом деле это, может быть, ей помогло. Вижу, что ее понесло вправо. Хлопушка. Думаю: «Что за фигня?» Она прыгает. Это было феерично. Изюминка старта, — сказал Моргунов.

Без серьезной интриги прошел финал только у женщин в прыжках в высоту, где победила Мария Кочанова, но у мужчин в этом виде тоже было жарко. Вновь между собой сошлись призеры чемпионата мира Илья Иванюк и Данил Лысенко. Иванюк сделал 2,30 метра, совершив меньшее количество попыток. Поэтому Лысенко нужно было обязательно показать 2,33. И он это сделал. Естественно, в заключительной попытке.

— В итоге довольны тем, как все сложилось?

— Да, я считаю, что чудом смог собраться на третью попытку на 2,30 и победить в конечном счете. Илья Иванюк — молодец, поздравляю его. Сегодня у него леталось, я давно не видел у него таких суперских прыжков, — говорит Лысенко.

— Ваша заруба продолжается.

— Да, впереди Игры БРИКС и куча интересных стартов.

— Насколько близко сегодня было поражение?

— Прямо очень близко. В моменте даже уже смирился, подумал: «Ладно, ничего страшного, что проиграю». Но чудом собрался

— Большое количество зрителей и их поддержка помогли сегодня?

— Атмосфера очень влияет на меня и мои прыжки. Я считаю, что поддержка публики, близких, когда они рядом, мне помогает.

— Полина Кнороз сказала, что надо почаще проводить старты в местах, подобных парку Горького.

— Полностью согласен с Полиной. Легкая атлетика не очень популярна в стране. Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, и слышат, что прыжками в высоту, люди думают, что я с шестом прыгают. Спрашивают: «А, это с палкой?» Я говорю: «Нет, без палки». Они спрашивают: «А как это?» То есть люди даже не знают, что есть такой вид спорта. Поэтому хотелось бы, чтобы было больше таких стартов, как сегодня в парке Горького и в Екатеринбурге в прошлом году. Людям интересно, для спортсменов тоже хороший стимул, когда такая поддержка.

— Сегодня столько развязок неожиданных: у мужчин в шесте перепрыжка, вы и Кнороз спаслись в третьих попытках. Как это объяснить?