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Супружеская пара из России выиграла горный марафон в Альпах. Красивая история

Дмитрий и Екатерина Митяевы выиграли горный марафон в Альпах
Отдел спорта «СЭ»
Екатерина и Дмитрий Митяевы — победители ультрамарафона во Франции.
Фото из соцсетей Екатерины Митяевой
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Двойная победа в ультразабеге под российским флагом.

Победы россиян на зарубежных стартах после 2022 года — редкость. Тем более в легкоатлетических и смежных дисциплинах. Еще удивительнее, когда в один день выигрывает супружеская пара. Это удалось одним из выдающихся трейлраннеров России Дмитрию и Екатерине Митяевым.

Что за победа?

Во Франции 28 июня состоялась гонка на самой длинной дистанции в рамках забега — 90 км, как ее называют сами организаторы на своем сайте — «эпическая гонка». Дмитрий и Екатерина Митяевы пришли к финишу первыми в своих разрядах. Дмитрий уверенно пролидировал всю дистанцию, Екатерина вначале шла второй, но потом обошла Жюли Ру. Их результаты соответственно — 10:44.14 и 12:40.04.

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В прошлом году тот же Митяев пришел к финишу четвертым с результатом 11:03.16 и проиграл только трем французам (победителю — 26 минут). Митяева год назад также была четвертой и проиграла победительнице Женнифер Лемуан 34 минуты.

Впервые гонка, которая тогда называлась Cross du Mont-Blanc, прошла 1 июля 1979 года по инициативе клуба местных энтузиастов. На старт первой в истории гонки вышло 450 спортсменов. В последующие десятилетия популярность кросса росла, забег привлекал около 1000 участников ежегодно. В 2003-м гонка стала называться марафоном, а к классическим 23 километрам добавилась дистанция 42 км, за этим последовала 10-километровка, вскоре доступ на забеги стал ограниченным. Наконец, в 2013 году появились 80 км (которые позже превратились в 90 км), а параллельно — даже такие экзотические дистанции, как «Вертикальный километр».

Дмитрий Митяев на дистанции.
Фото из соцсетей Дмитрия Митяева

В чем сложность горного марафона?

90-километровая трасса «Монблан» (на самом деле протяженностью 92 км) и высотой подъема 6330 м называется одной из самых технически сложных трасс во Франции. Хотя маршрут проходит исключительно по пешеходным тропам, иногда они узкие, а воздух разреженный.

Некоторые участки трассы покрыты исключительно снегом, и бегуны часто работают на высотах от 2000 м до 2500 м, что требует акклиматизации. Погода в горах может быстро меняться (ветер, осадки, жара/холод), и бег ночью иногда может усилить ощущение трудности прохождения, говорится в описании трассы на официальном сайте. Стартуют участники в 4 утра по местному времени.

Среди рекомендаций: большой опыт бега в горах, комфортное самочувствие на всех типах местности в течение нескольких часов. Людей даже отговаривают от участия в «эпической гонке» при недостаточном рейтинге и советуют другие маршруты по Монблану.

Дмитрий и Екатерины обнимаются после финиша.
Фото из соцсетей Дмитрия Митяева

Кто такие Митяевы?

Дмитрий и Екатерина Митяевы — одни из самых известных российских ультрамарафонцев. Митяев стал первым российским спортсменом, который поднялся на подиум культовой в мире трейлраннинга гонки Ultra-Trail du Mont-Blanc — UTMB. Он делал это дважды — в 2018 и 2019 годах. Кроме того, ранее Дмитрий в гонках помогал своей жене Екатерине, а сам о своих переживаниях говорил так:

— В 2019 году Катя также помогала мне, а потом я ей, но я не заставил ее так переживать, да и реакция нервной системы у нас разная. В этот раз после Катиной гонки у меня просто выключился симпатический отдел, и все гаджеты показали, что мое состояние было хуже, чем после самой сложной гонки, — рассказывал Митяев.

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— Мы познакомились в 2009 году на чемпионате России по спортивному ориентированию. Сразу поняли, что созданы друг для друга и вместе будем счастливы. Сейчас бег — это наш образ жизни, у нас все построено вокруг тренировок и соревнований. Мы просто любим горы и природу и стараемся постоянно путешествовать, поэтому много тренируемся и работаем онлайн, — рассказывал в 2017-м Митяев «Спорт-Марафону».

В этом году еще одна марафонка выиграла забег в Цюрихе с личным рекордом 2:29.00. Были и более экстремальные победы. Так, в Оймяконе 23-летний якутский студент Константин Драгунов выиграл самый холодный марафон мира — в минус 55 он показал достойный результат 3 часа 7 минут.

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