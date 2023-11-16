«Совершила ошибку». Бегунья преодолела часть дистанции на машине и отстранена на год

Ультрамарафонка Джоасия Закшевски заявила, что не собиралась обманывать своих соперниц в забеге на 50 миль в Великобритании, но ей не поверили

Дисциплинарный орган по легкой атлетике Великобритании дисквалифицировал на один год известную шотландскую бегунью Джоасию Закшевски. 47-летняя спортсменка, постоянно проживающая в Австралии, наказана за то, что преодолела на автомобиле часть дистанции забега на 50 миль (80,5 км) между Манчестером и Ливерпулем на соревнованиях GB Ultras 7 апреля этого года. При этом обманщица стала лишь третьей в женском зачете (и 11-й в общей классификации со временем 7:25.17). Мошенничество раскрылось почти сразу, но на разбирательство ушло семь месяцев. При этом Закшевски уверяла, что произошло недоразумение и что она приняла награду за призовой результат после финиша исключительно из-за своего сумеречного состояния.

Возненавидите себя, если остановитесь

Несмотря на свой солидный для большого спорта возраст и любительский статус (Джоасия работает врачом общей практики), Закшевски вплоть до последнего времени показывала достойные результаты в абсолютном зачете, а не только среди ветеранов. В 2020 году она выиграла 24-часовую гонку в Австралии, преодолев 236,561 км. А в феврале 2023-го установила рекорд (411,458 км) во время 48-часового ультрамарафона на Тайване. Десять лет назад, на Играх Британского Содружества-2014 в Глазго бегунья отметилась выступлением в классическом марафоне (заняла 14-е место). В общем, это опытная и известная спортсменка. Тем удивительнее то, что она устроила в апреле во время ультрамарафона GB Ultras.

На забег между Манчестером и Ливерпулем Джоасия прилетела из Сиднея буквально за несколько часов до старта и на дистанции почувствовала себя неважно. В интервью BBC Scotland женщина заявила, что заблудилась на трассе и начала хромать из-за боли в ноге. Тогда к Закшевски подъехал на машине друг и отвез ее к ближайшему контрольному пункту, который находился на расстоянии 2,5 мили (4 км). Там женщина заявила волонтерам, что сходит. Однако те якобы начали уговаривать ее продолжить забег вне зачета. «Вы возненавидите себя, если остановитесь», — заявили советчики, после чего немного отдохнувшая Джоасия обнаружила в себе силы добраться до финиша своим ходом.

В итоге получилось так, что «пассажирка» едва не отняла второе место у Эмили Ньютон, отстав от нее всего на 22 секунды. Потом Закшевски будет уверять, что специально не стала настигать соперницу, чтобы не лишить ее заслуженных мгновений славы. Тем не менее на финише Джоасия никому не сказала о своей «подвозке» и радостно приняла кубок за третье место (денежный приз этих соревнованиях не полагался). Более того, после завершения соревнований шотландка выложила данные со своего трекера в открытый доступ в приложение Strava. Их изучила занявшая четвертую позицию Мэл Сайкс, после чего и начался скандал. «Нужно быть суперженщиной, чтобы бежать милю за100 секунд при пульсе в 90 ударов в минуту с нулевой частотой шагов», — написала Сайкс в соцсетях.

Джоасия Закшевски (слева).

Не вернула трофей даже через неделю

Директор забега Уэйн Дринкуотер подтвердил, что информация о мошенничестве появилась лишь после дополнительного расследования благодаря данным трекеров. Никаких сигналов от судей на этот счет во время забега не поступало. «Если бы нас предупредили во время соревнований, спортсменка была бы снята с трассы, и ей не позволили бы финишировать, — отметил функционер. — Кроме того, Джоасия получила трофей в конце гонки, чего ей не следовало делать, если она выступала вне конкурса. Даже если в день забега у нее был туман в голове, у Закшевски была неделя после забега, чтобы осознать свои действия и вернуть награду. Наконец, бегунья разместила информацию о забеге в соцсетях, где таже не упомянула об особенностях своего выступления».

Друг спортсменки Адриан Стотт (тот самый, который подвез женщину) сообщил, что Закшевски стало плохо после прилета в Великобританию на почве смены часовых поясов и она вообще собиралась сняться с соревнований. Также Стотт подчеркнул, что Джоасия сожалеет о случившемся — она сотрудничала с организаторами забега и предоставила им полную информацию во время разбирательств. Закшевски заявила, что ее участие в церемонии награждения было «большой ошибкой». Но Независимая дисциплинарная комиссия по легкой атлетике Великобритании отказалась считать эпизод недоразумением и дисквалифицировала женщину.

Результат мошенницы за «неспортивное преимущество» (в результате поездки на авто она сэкономила около 25 минут) был аннулирован еще 19 апреля. Скорректированный зачет трех лучших бегуний в ультрамарафоне выглядит следующим образом. На первом месте (на шестом в абсолюте) Келси Уиберли (7:04.23), вторая — Эмили Ньютон (7:24.55), третья — Мел Сайкс (7:32.58).

Самым известным случаем мошенничества с транспортом в длинных забегах считается история с победой в 1980 году на Бостонском марафоне уроженки Кубы с американским паспортом Рози Руис, которая часть дистанции проехала на метро. А на заре спорта, в 1904 году, Фред Лорц из США выиграл марафон на Олимпиаде в Сент-Луисе, преодолев семь километров на попутной машине. Подобных историй хватает и сейчас, однако удивляет, что в наш век GPS организаторы не отслеживают подобные ситуации в режиме онлайн.