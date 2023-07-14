Елена Исинбаева: история жизни и успеха двукратной олимпийской чемпионки

Биография российской прыгуньи.

Елена Гаджиевна Исинбаева

Дата рождения: 3 июня 1982 года

Место рождения: Волгоград

Рост: 1,74 м

Вид спорта: прыжки с шестом

Где родилась Елена Исинбаева

Будущая чемпионка родилась 3 июня 1982 года в Волгограде. Здесь же спортсменка прожила значительную часть жизни, а также окончила сначала инженерно-технический лицей, затем Волгоградскую государственную академию физической культуры. В октябре 2010 года она получила кандидатскую степень после защиты диссертации на тему «Концептуальная модель эволюции современных Олимпийских игр».

Семья и родители Елены Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка — старшая дочь слесаря Гаджи Гафановича и работницы котельной Натальи Петровны. Отец спортсменки родом из села Чувек Хивского района Дагестана. У Елены также есть сестра Инесса, которая младше ее на один год.

Исинбаева очень привязана к своей семье. Младшую сестру она часто в постах в соцсетях называет «своей кровиночкой», а на один из дней рождения спортсменка подарила ей красный «Ягуар», стоимость которого составляла от 3 до 5 миллионов рублей.

Сестра именитой легкоатлетки очень помогала Елене пережить горе, когда в 2017 году умерла их мама. Старшая Исинбаева тогда была в положении — в ожидании второго ребенка.

Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Карьера Елены Исинбаевой

Спортивному будущему Исинбаевой поспособствовали родители: они отдали ее с сестрой в спортивную гимнастику. У Инессы там не пошло, а вот Елена после техникума начала учиться в школе олимпийского резерва.

Там ее посчитали спортсменкой без особых перспектив и отчислили. Ей тогда было 15 лет. И тогда же тренер Исинбаевой, Александр Лисовой, показал свою подопечную специалисту по легкой атлетике — Евгению Трофимову.

Это стало для Елены дорогой в прыжки с шестом — женская разновидность этого вида спорта тогда только что получила прописку на больших соревнованиях. С 1998 года Исинбаева начала показывать выдающиеся результаты: сначала победила на Всемирных юношеских играх в Москве, достигнув отметки 4,10 м. Затем с рекордом выиграла юношеский чемпионат мира и стала пятой на европейском первенстве среди юниоров.

Спустя пару лет Исинбаева выступила на своей первой Олимпиаде. В Сиднее Елена не сумела пробиться в финал, но ей тогда было всего 18 лет. Постепенно результаты спортсменки начали обращать на себя внимание и на взрослом уровне.

Юниорский чемпионат Европы 2001 года Исинбаева выиграла с результатом 4,40 м. Два года спустя на первенстве Европы среди спортсменов не старше 23 лет россиянка завоевала золото, уже преодолев высоту 4,65 м. На первенстве мира в том же году Елена стала только бронзовым призером, но ее главные успехи были еще впереди.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Рекорды и медали Елены Исинбаевой

В 2004 году спортсменка завоевала свое первое золото Олимпийских игр — и сделала это с особым блеском. На Олимпиаде в Афинах Елена опередила первого номера сборной России Светлану Феофанову и установила новый мировой рекорд — 4,91 м. Спустя год Исинбаева стала безусловным лидером женских прыжков с шестом и первой в истории девушкой, которая преодолела планку на высоте 5 метров. После этого она рассталась со своим наставником Евгением Трофимовым и отправилась тренироваться в Италию к Виталию Петрову.

На следующих Олимпийских играх в Пекине россиянка вновь завоевала золото. И снова сделала это с мировыми рекордами: сначала Елена установила олимпийский (4,95 метра) и затем мировой (5,05 метра) высший результат. Пекинский финал, во время которого Елена настраивалась на прыжки, закрывшись от мира полотенцем, — один из самых запоминающихся моментов в истории российского спорта.

После этого триумфа в карьере Елены наступил спад, она брала паузу в карьере для лечения травмы. Но даже не в лучшей форме спортсменка продолжала ставить рекорды: в 2009 году на пятом этапе «Золотой лиги» в Цюрихе показала результат 5,06 м, что до сих пор является мировым рекордом. В феврале 2012 года она установила высшее мировое достижение в помещении — 5,01 м.

Перед Играми в Лондоне Исинбаева вернулась к тренеру Евгению Трофимова, но на Олимпиаде завоевала лишь бронзу. После этого спортсменка делала перерыв в выступлениях ради рождения ребенка. Но не раз говорила о том, что думает об Олимпиаде в Рио.

К сожалению, на Игры 2016 года Елена не получила допуск, как и многие другие российские легкоатлеты по причине приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации легкой атлетики (ИААФ). Эмоциональное выступление Исинбаевой на приеме у президента РФ в Кремле после недопуска нашей сборной запомнилось многим россиянам. Интересно, что во время тех же Игр-2016 Елена была избрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

В августе 2016 года Исинбаева объявила о завершении карьеры. На счету двукратной олимпийской чемпионки к тому моменту было 28 мировых рекордов.

Евгений Трофимов и Елена Исинбаева. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Тренеры Елены Исинбаевой

Именно своему первому тренеру спортсменка благодарна больше всего — она считает, что Александр Лисовой буквально дал ей дорогу в жизнь, направив ее в сторону прыжков с шестом. И Исинбаева не забыла об этом спустя годы.

В качестве благодарности спортсменка подарила своему наставнику новую квартиру в элитном доме с видом на Волгу. Лисовой долгое время не мог решить жилищный вопрос и ютился с семьей в «двушке». Но звездная ученица позаботилась о своем первом тренере.

«Исинбаева даже слушать не захотела: «Вы для меня сделали больше, чем я для вас», — и подвела черту под всеми сомнениями. — Мы с женой до сих пор ходим немного обалдевшие!» — рассказал Лисовой «АиФ» о подарке Исинбаевой.

С Евгением Трофимовым, к которому Исинбаеву направил первый тренер, Елена стала звездой легкой атлетики. В 2005 году она перешла к Виталию Петрову, который в прошлом тренировал Сергея Бубку. С этим наставником связаны самые яркие из успехов Елены. В 2011 году Исинбаева вернулась к Трофимову ради подготовки к Олимпиаде-2012 и домашнему чемпионату мира-2013 (в Москве на стадионе «Лужники»).

«Я очень счастлива, что почти 20 лет мы провели плечо к плечу и достигли таких высот, которые очень сложно покорить другим», — так говорила Исинбаева ТАСС о многолетней работе с Трофимовым.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Личная жизнь и дети Елены Исинбаевой

До завершения спортивной карьеры чемпионка успела стать мамой и выйти замуж. Избранником именитой спортсменки стал Никита Петинов. Этот легкоатлет тоже родом из Волгограда.

В июне 2014 года у пары на свет появилась дочь, которую назвали Ева. В декабре того же года влюбленные вступили в брак. В 2016 году в семье Исинбаевой и Петинова родился сын, мальчику дали имя Добрыня. Спортсменка ранее публиковала семейные фото в социальных сетях.

Где живет Елена Исинбаева

Чемпионка много лет жила в Волгограде, в родном городе встретила свою любовь. Также спортсменка значительный промежуток времени провела в Монте-Карло, в Монако.

В 2011 году Исинбаева решила вернуться на малую родину, чтобы проводить больше времени с близкими и тренером. Однако уже спустя два года уехала обратно в Монако, а свое решение объяснила отсутствием достойных условий.

«В Волгограде у меня будет много обязательств, но жить хочу в Монако. Волгоград — город побед, победы у нас ассоциируются с победами в спорте, в учебе... Но нужно все это развивать, как, например, в Казани. Там делай что хочешь, занимайся любым видом спорта. А что делать здесь в городе, когда у нас просто нищий город?» — заявила спортсменка «Чемпионату».

В июле 2023 года испанское издание El Digital Sur сообщило: Исинбаева переехала жить на Канарские острова. Подтверждение этой информации отсутствует.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чем Елена Исинбаева занимается после спортивной карьеры

Вскоре после прекращения спортивной деятельности в 2016 году Исинбаева была назначена главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Спустя год ее переизбрали, но по требованию ВАДА бывшая прыгунья покинула этот пост.

21 августа 2016 года Исинбаеву избрали в комиссию спортсменов МОК (за нее проголосовали 45 из 70 выборщиков). По существующим правилам это временная должность сроком на восемь лет. В 2024 году Елена перестанет быть действующим членом МОК и получит номинальное звание «почетный член МОК».

В то же время спортсменка оставалась медийной в России: она была членом жюри в телепередачах «КВН», «Минута славы», «Без страховки» и «Ледниковый период». Также легкоатлетка признавалась, что очень любит фигурное катание и следит за успехами российской сборной.

Социальные сети Елены Исинбаевой

ВКонтакте: https://vk.com/yelena_isinbaeva

Instagram *: https://instagram.com/isinbaevayelena

(*компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ)