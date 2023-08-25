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Сегодня, 20:00

«Это доказывает мое величие». Исинбаева выступила с новыми громкими заявлениями

Исинбаева заявила, что World Athletics замалчивает историю легкой атлетики
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елена Исинбаева.
Фото Getty Images
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На этот раз двукратной олимпийской чемпионке не понравились действия World Athletics.

Когда в декабре будут определять самую обсуждаемую персону года, то Елена Исинбаева наверняка выиграет в категории «спорт». При этом не выступая сама. С публикации сообщения, посвященного новостям о жизни в Испании, прошло почти полтора месяца. Если помните, общее настроение той отповеди такое — я легенда, живу где хочу, мое звание майора — номинальное. И при всей спорности этих слов с фактурой сложно было не согласиться.

После этого соцсети Исинбаевой напоминали кулинарного бота. Она опубликовала несколько постов с одинаковой фразой «Хлеб — всему голова» и ссылками на производителей этого прекрасного изобретения человечества и природы.

И вот — новое выступление на тему спорта.

Исинбаева негодует

Олимпийская чемпионка решила не отмалчиваться по поводу того, что Международная федерация легкой атлетики не включила ее достижения в список самых значимых за всю историю чемпионатов мира. В ролике World Athletics аж 40 эпизодов, но ни одному россиянину там места не нашлось. Что, конечно, кажется абсурдом — к Исинбаевой как общественному деятелю можно относиться как угодно, но это не отменяет ее уникальных рекордов и побед на основном поприще — прыжках с шестом.

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Елена по этому поводу написала в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ. — Прим. «СЭ»):

— Напомню переизбранному президенту World Athletics [Себастьяну Коу] о влиянии, которое Елена Исинбаева оказала на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и вечность моих достижений, — написала Исинбаева и приложила видео с мировым рекордом на 5,01 метра на чемпионате мира-2005 в Хельсинки.

Легкоатлетка Елена Исинбаева.
Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Молчание — знак согласия?

Правда, есть нюанс — World Athletics выбирал самые яркие моменты каждого чемпионата мира, не принимая в расчет Олимпиады, а в легкой атлетике десятки видов, и великих найдется на каждом турнире несколько. Голосовали болельщики, правда, список предоставила действительно федерация. Возможно, Исинбаева ждала, что в решающий момент Коу или кто-то из его заместителей вмешается в процедуру и скорректирует поток голосов, но не случилось.

Вообще после публикации новостей о переезде на Елену посыпалось много критики с элементами травли. «СЭ» представлял разные точки зрения на ситуацию — как критические, так и защищающие (например, любопытное интервью ее коллеги по сборной России Марины Купцовой).

Но при всей неправильности коллективной критики человека вызывает удивление избирательность нашей чемпионки.

Буквально на днях в не чужом для Исинбаевой Дагестане (из этого региона родом ее отец) переименовали стадион, названный в честь спортсменки, и демонтировали табличку с ее именем. Но в соцсетях Елены нет красноречивых фотографий пустоты на месте таблички и слов, что подобный действия только увековечивают ее достижения и делает их бессмертными.

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Да и любой рейтинг априори субъективен. Прыгунья с шестом американка Стэйси Драгила, которую World Athletics включил в топ, — предшественница Елены и ждала до 28-29 лет, пока ее дисциплину включат в программу Олимпиад и чемпионатов мира. Да, сейчас никто не задумывается, но впервые девушки начали прыгать с шестом на крупных соревнованиях только на рубеже веков. Драгила стала первой олимпийской чемпионкой в истории, трехкратной чемпионкой мира (включая один титул в помещениях). Трофеев у Исинбаевой больше, но начала она в 22 года, и возможностей завоевать трофей у нее было больше, чем у американки — несмотря на отстранение всей сборной России в Рио. А Драгила — настоящая пионерка этой дисциплины.

Первая олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом в истории Стэйси Драгила.
Стэйси Драгила.
Фото Global Look Press

К странностям вокруг Исинбаевой можно добавить и прошедшее почти незамеченным интервью председателя комиссии спортсменов МОК Эммы Терхо изданию Iltalehti — финка заявила, что с февраля 2022 года Исинбаева в заседаниях комиссии не участвовала, хотя они проводятся не реже одного раза в месяц (дистанционно).

Возможно, это связано с проверками МОК, но тогда не очень понятно, в чем заключается роль Елены по защите российского спорта — когда эта защита как раз так нужна. Возможно, бывший член Совета при президенте по физической культуре и спорту не переубедит большинство возвращать россиян повсюду, но альтернативный голос должен быть громким. Не все же «хлеб -всему голова».

легкая атлетика
Елена Исинбаева
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