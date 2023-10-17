Жена олимпийского чемпиона намекнула на жульничество тренера Бубки и Исинбаевой

Похоже, теперь Анаис Лавиллени ждут судебные разбирательства.

В комментариях в соцсетях иногда встречаются ничем не подкрепленные обвинения в употреблении допинга спортсменами. Такое пишут хейтеры или болельщики соперника, которые не ставят себе цель кого-то разоблачить. Это просто желание уколоть. Их слова обычно никто не воспринимает всерьез. Другое дело, когда обвинениями кидаются люди, которые действительно могут быть знакомы с ситуацией. Так неосторожный комментарий оставила жена олимпийского чемпиона по прыжкам с шестом Рено Лавиллени из Франции. Но, кажется, об этом быстро пожалела.

Что она написала?

Анаис Лавиллени пришла в комментарии под постом в соцсетях журнала Vaulter Magazine — издание, пишущее про прыжки с шестом. В публикации приводились слова филиппинского спортсмена Эрнеста Джона Обьена, который заявил о том, что верит, что когда-нибудь превзойдет главную звезду прыжков с шестом Армана Дюплантиса из Швеции. Анаис публикация не понравилась. Она написала «Обьена — на допинге, и падет как Брас. Тот же тренер, тот же план, та же цель!» В конце сообщения она оставила блюющий смайлик.

У жены несколько причин так реагировать. Во-первых, ее муж дружит с Дюплантисом. Швед несколько раз признавался, что считал Рено своим кумиром. Свой предпоследний мировой рекорд Арман установил на турнире Лавиллени в этом году.

Во-вторых, упомянутый в комментариях Тиаго Брас — это бразильский прыгун с шестом, которого можно назвать главным соперником Рено. В 2016 году Лавиллени в статусе действующего рекордсмена мира шел за своим вторым золотом Олимпиады. Однако Тиаго при поддержке домашних трибун прыгнул в Рио, как говорится, выше головы. А точнее, он на 10 сантиметров превзошел свой личный рекорд, установив олимпийский — 6,03. Рено на этой высоте получил два креста, перенес планку на 6,08, но преодолеть ее не смог, оставшись с серебром. Можно только предположить, как в разговорах с женой после финала реагировал француз на такое внезапное преображение бразильца.

Тиаго Брас. Фото Global Look Press

Был ли допинг?

Допинг-история у Браса действительно имела место. В этом году независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) объявил о временном отстранении бразильца от участия в соревнованиях. В его пробе был найден запрещенный остарин. Итоговое решение по этому делу пока не вынесено.

Странно, что Анаис написала «та же цель». Ведь какая еще может быть цель у человека, который считается вторым в своем виде спорта? Но у Обьена и Браса действительно один тренер — украинский специалист Виталий Петров. Он работал со многими звездами прыжков с шестом. Петров был личным тренером Сергея Бубки, который под руководством наставника завоевал свое единственное золото Олимпиады, а также дважды выигрывал чемпионат мира.

В 2005-м на смену тренера решилась россиянка Елена Исинбаева, которая тогда ушла от ставшего родным Евгения Трофимова и переехала из Волгограда в Монте-Карло, начав готовиться к Играм в Пекине вместе с Петровым. Получив свое второе золото Олимпиады, Исинбаева впоследствии вернулась к Трофимову.

До неожиданных откровений Анаис Лавиллени имя украинского тренера Виталия Петрова в контексте допинг-скандалов не упоминалось.

Эрнест Обьена. Фото Reuters

Что дальше?

Жена Лавиллени уже удалила свой комментарий. Но интернет все помнит. Сообщение Анаис заскринили, и этим скрином воспользовался сам И-Джей Обьена. Филиппинец выложил картинку с комментарием в своих соцсетях и написал гневный пост: «Все, что я хочу сказать, — это то, что я разочарован, зол и чувствую себя обиженным этими заявлениями. Я позволю истории развиваться, пока моя команда изучает различные аспекты, в том числе юридические. Думаю, что это часть той цены, которую вы платите за победу».

Других комментариев Обьена не дает, но настроен решительно. Как сообщил помощник спортсмена Джеймс Майкл Лафферти, легкоатлет готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы отвести от себя любые подозрения. «Пока он здесь, в Дубае. На этой неделе мы проводим проверку на детекторе лжи, которую затем опубликуем, — сказала Лафферти CNN Philippines. — Он никогда не думал о допинге, не говоря уже о том, чтобы быть близким к этому. Единственное, что нас беспокоит во всем этом, — он слишком пристально следит, чтобы ему ничего не подмешали в еду или напитки».

Судя по всему, дело идет к судебным разбирательствам. Пока со стороны семьи Лавиллени никаких извинений и заявлений не было.