Феноменальный мировой рекорд в ходьбе оказался фейком. Роковая ошибка организаторов Панамериканских игр

Дистанцию соревнований в Сантьяго укоротили сразу на три километра.

Грандиозный скандал разразился на Панамериканских играх в Сантьяго. Дело в том, что в спортивной ходьбе у женщин на дистанции 20 км сразу 12 спортсменок превысили результат мирового рекорда, а победительница Кимберли Гарсия Леон из Перу и вовсе превзошла действующее мировое достижение более чем на 11 минут! Вот только вскоре выяснилось, что организаторы напутали с разметкой дистанции, отрезав от нее сразу три километра! Как следствие, результаты, а, значит, и выполненные квалификационные нормативы для выступления на Олимпийских играх в Париже пришлось отменять.

Очень странные результаты

«Мы уже с первого километра поняли, что творится нечто странное. Время не совпадало с расстоянием. Мы больше сосредоточились на своих ощущениях, чтобы не потерять контроль. Это коснулось не только меня, другие девушки хотели попасть на Олимпийские игры. Жаль, что этого не произойдет, потому что погода благоприятствовала хорошим результатам», — цитирует Гарсию AP.

Между прочим, 30-летняя Кимберли — одна из главных звезд современной спортивной ходьбы. На чемпионате мира-2022 в Орегоне она сделала золотой дубль, одержав победы на дистанциях 20 и 35 км, а в марте 2023-го установила новый мировой рекорд на дистанции 35 км. Правда, на ЧМ-2023 победить ей не удалось, перуанка ограничилась серебром на 35 км.

Очевидно, Гарсия Леон — это спортсменка, вполне способная побить мировой рекорд. Но ее победное время (1 час 12 минут и 26 секунд), конечно, шокировало. Ведь перуанка на четыре с лишним минуты превзошла мужской мировой рекорд (1.16,36) Юсукэ Судзуки из Японии, а женское достижение китаянки Ян Цзяюй составляет 1 час 23 минуты и 49 секунд.

Кстати, если бы Кимберли сохранила темп на последних километрах, то могла выбежать из часа и 25 минут — гроссмейстерское время в спортивной ходьбе. Но получилось так, как получилось. И после того как сразу 12 участниц финишировали с результатами выше мирового рекорда, организаторы просто вынуждены были признать грубейший просчет. Причем оргкомитет состязаний сразу же свалил вину на Панамериканскую ассоциацию легкой атлетики, чей эксперт и допустил ошибку при измерении дистанции.

Кимберли Гарсия. Фото Reuters

Быстро нашли виноватого

«Что касается женского соревнования по спортивной ходьбе, которое проводится сегодня в парке О'Хиггинс, мы сообщаем, что официальное время забега недействительно из-за проблемы с измерением, за которую несет исключительную ответственность Панамериканская легкоатлетическая ассоциация (APA). Эксперт, назначенный АПА, господин Марсело Итурральде не провел точных измерений маршрута, по которому спортсмены прошли во время гонки. Как установлено международными правилами, APA является единственной организацией, уполномоченной проводить измерения и, следовательно, несет ответственность за официальную дистанцию соревнований», — сразу же заявили в оргкомитете «Сантьяго 2023».

Как бы то ни было, многие спортсменки были разочарованы. Нет, не тем, что не побили мировой рекорд — они понимали, что их времена являются некорректными. Однако дело в том, что они вполне могли выполнить квалификационный норматив на Игры-2024 — в спортивной ходьбе шансов на это всегда меньше, чем, к примеру, в метаниях или в беге на длинные и средние дистанции. Теперь же хорошая возможность упущена, что для кого-то может обернуться потерей олимпийской путевки. Хорошо хоть медалей у женщин призеров никто лишать не стал, а мужчины после часовой задержки, связанной с новыми измерениями, состязались уже на корректной дистанции. И, кстати, показали очень неплохие, пусть и не рекордные времена.

Впрочем, такая серьезная ошибка при измерениях дистанции — редкая, но все же не единичная. Так, в 2020-м году американский спринтер Ноа Лайлз в рамках карантинных соревнований Impossible Games пробежал 200 м на 18,90, почти на три десятых превзойдя мировое достижение легендарного ямайца Усэйна Болта (19,19). Но быстро выяснилось, что этот рекорд тоже был фейковым из-за неправильных замеров судьями дистанции — она составила не 200 метров, а всего 185. Лайлз тогда был очень недоволен, к тому же лишился по вине нерадивых замерщиков приза в размере 10 тысяч долларов. Ничего не поделаешь — человеческий фактор...