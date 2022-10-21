Гигантские ногти, исторические рекорды и смерть в 38 лет. Самая экстравагантная легкоатлетка мира: фото

Флоренс Гриффит-Джойнер — одна из самых быстрых и экстравагантных легкоатлеток в истории.
На Олимпиаде в Сеуле американка победила в забегах на 100 и 200 метров. Третью золотую медаль Олимпиады-88 она завоевала в составе сборной США в эстафете 4х100.
Спустя четверть века мировые рекорды, установленные Флоренс в 88-м, кажутся недостижимыми: 10,49 на стометровке и 21,34 — на дистанции в два раза больше.
Некоторые до сих пор сомневаются в гендерном происхождении спортсменки: точно ли она была женщиной?
Тело Гриффит-Джойнер на снимках тех лет действительно выглядит неоднозначно. Кто знает, может быть 15-сантиметровые ногти с ярким маникюром помогали легкоатлетке доказывать окружающим, что она — девушка.
Эпатаж Гриффит-Джойнер стал ее визитной карточкой. Американка была самой узнаваемой спортсменкой своего времени, одной из первых начала уделять внимание своей внешности на беговой дорожке.
У экстравагантной легкоатлетки появилось много фанатов, несмотря на катастрофическое падение результатов после успехов в 88-м.
В 1989-м она завершила карьеру после яростных нападок с обвинениями в применении допинга. Узнать, что было причиной невероятных успехов Флоренс — фактор «пола», запрещенные препараты, талант и работоспособность — невозможно за давностью лет. Спустя десять лет после триумфа она скончалась во сне от сердечного приступа.
Еще один спортивный костюм Флоренс Гриффит-Джойнер в год триумфальных успехов.
Внимание болельщиков привлекал не только знаменитый маникюр Флоренс Гриффит-Джойнер.
Кроме трех золотых Флоренс Гриффит-Джойнер в Сеуле завоевала серебряную медаль в эстафете 4х400 метров.