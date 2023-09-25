Что стоит за сумасшедшим мировым рекордом эфиопки на марафоне в Берлине? У наc мужчины бегут медленнее

Тигист Ассефа переписала предыдущее достижение более чем на две минуты.

Берлинский марафон у мужчин закончился ожидаемой победой двукратного олимпийского чемпиона, мирового рекордсмена на этой дистанции Элиуда Кипчоге. Представитель Кении показал средний для себя результат 2:02.42, но опередил ближайшего преследователя — Винсента Кипкемои — более чем на полминуты. А вот у женщин грянула сенсация. Тигист Ассефа из Эфиопии, которая сравнительно недавно перешла на марафонские дистанции, не только второй год подряд выиграла престижный старт в столице Германии, но и переписала мировой рекорд. Причем достижение Бриджид Косгеи от 2019 года улучшено на 131 секунду (!). Это фантастика! Для сравнения, Дмитрий Неделин выиграл недавний Московский марафон с результатом 2:14.10. Рекорд же главного марафона нашей страны составляет 2:13.40.

Не так быстро

Накануне Берлинского марафона, который наряду с Валенсией считается самой удобной в мире трассой для быстрых минут (в Берлине установлено 12 мировых рекордов), основное внимание уделялось тому, сможет ли Элиуд Кипчоге побить свое же мировое достижение (2:01.09). Он имел на это шансы, пройдя половину дистанции за 1:00.22. Однако во второй половине забега олимпийский чемпион значительно сбавил скорость, в итоге победив с результатом 2:03.13 (пятое время в его карьере). «У меня были спады по ходу дистанции, но такова природа марафонского забега, — сказал он. — Я очень хотел побить рекорд, но этого не произошло. Но таков спорт. Каждый марафон — это урок».

Кипчоге выиграл свой пятый титул в Берлине, но СМИ про это быстро забыли. В последние дни все обсуждают исключительно Тигист Ассефу, которая уж больно легко переписала историю легкой атлетики. В первой трети женского забега группа из 12 человек бежала со скоростью ниже мирового рекорда. Но затем Ассефа увеличила темп, оставшись в гордом одиночестве. Пятерку между 10-м и 15-м километром она пронеслась за 14 минут 41 секунду. То есть на этом участке эфиопка пробегала километр быстрее чем за три минуты.

Тигист Ассефа. Фото Global Look Press

Первую половину дистанции эфиопка преодолела за 1:06.20. Это позволяло ей надеется на то, чтобы переписать мировой рекорд более чем на минуту. Но дальше она побежала еще быстрее (1:05.33), вписав свое имя в учебники истории: 2 часа 11 минут 53 секунды. Предыдущий рекорд среди женщин был установлен кенийской спортсменкой Бриджид Косгеи четыре года назад в Чикаго (2:14.04).

Успех Ассефы особо примечателен тем, что свой первый марафон она преодолела только в прошлом году со скромным временем 2:34.01 в Эр-Рияде. Позже она объясняла такое слабое для себя время проблемами со здоровьем. Однако спустя полгода Тигист шокировала всех победой на Берлинском марафоне-2022. Год назад она пробежала 42 километра 195 метров за 2:15.37. На тот момент это был третий показатель в истории. Сейчас же она устанавливает мировой рекорд, который вряд ли кто-то сможет превзойти в ближайшие годы.

«Я думаю, что это результат упорной работы за последний год, — сказала Ассефа, которая представляла Эфиопию на Олимпийских играх в Рио в 2016 году на дистанции 800 метров. — У меня не было стартов в этом сезоне, я целенаправленно готовилась к Берлинскому марафону. Хотела побить мировой рекорд, но не ожидала, что у меня получится сделать это так быстро».

Тигист Ассефа. Фото Global Look Press

Дело в обуви?

В начале карьеры 26-летняя спортсменка специализировалась на дистанциях 400 и 800 метров. Лучший результат Ассефы до перехода в марафоны — второе место на юниорском чемпионате Африки в эстафете 4х400. На взрослом уровне медалей крупных международных турниров у Тигист не было. После неудачи на Играх-2016 (20-е место на дистанции 800 метров) она взяла паузу в карьере, а в 2018 году перешла в шоссейный бег.

Первые два года в новой дисциплине эфиопка в основном участвовала в полумарафонах (со средними результатами). А пандемийные сезоны — 2020 и 2021 — полностью пропустила. И вот в 2022 году Ассефа неожиданно стала топовой спортсменкой, а в 2023-м побила мировой рекорд. Очень быстрый взлет, который сложно объяснить просто упорной работой.

Пока на форумах спорят о возможном применении спортсменкой запрещенных препаратов, эксперты предполагают, что все дело в обуви. На ногах Ассефы были новые кроссовки Adizero Adios Pro Evo 1, которые, по утверждению Adidas, «усовершенствованы уникальными технологическими решениями, бросающими вызов границам гонок». Пару, которая стоит 500 евро (более 50 тысяч рублей по текущему курсу), надо выбрасывать после одного забега. Зато эффект они якобы дают сумасшедший. После победы Тигист количество предзаказов новой модели стало рекордным для немецкой компании. Маркетинговый ход сработал, и теперь все захотят бегать в этой модели?

Сама же Ассефа заявила, что ее новая цель — выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Напомним, что в Токио-2020 кенийка Перес Джепчирчир одержала победу с результатом 2:27.20.