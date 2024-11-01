Оскорбления спортсменов пытаются блокировать в соцсетях. Расизма и сексизма стало слишком много

Новое исследование во время Олимпийских игр в Париже вызвало беспокойство.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) уже на протяжении многих лет не видит ничего предосудительного в отстранении от международных стартов российских и белорусских спортсменов, но при этом очень трепетно относится к проблеме онлайн-оскорблений, вот уже четвертый год подряд мониторя ситуацию и пытаясь организовать защиту во время крупнейших соревнований. На сей раз при помощи специального сервиса Threat Matrix на базе искусственного интеллекта было проведено масштабное исследование онлайн-домогательств к спортсменам во время Олимпийских игр в Париже. И результаты, скажем так, не сильно порадовали. Оскорблений в интернете становится все больше, преимущественно расистского и сексистского характера. Причем хуже всего в этом плане приходится легкоатлетам из США.

Искусственный интеллект борется с хамством в интернете

World Athletics опубликовал результаты 31 октября, в последний день Всемирного месяца психического здоровья. И, судя по исследованию, психическое здоровье многих спортсменов находится под серьезной угрозой. Threat Matrix, разработанная британской компанией Signify Group, призвана не только проверять и фиксировать оскорбительные сообщения в разнообразных социальных сетях, но и защищать от них. «Мы отслеживаем оскорбительные темы в открытых источниках данных, включая мультиплатформенные социальные сети + даркнет», — утверждают создатели данной ИИ-платформы.

Как сообщили в WA, искусственный интеллект проверял аккаунты 1917 атлетов и официальных лиц во время Олимпиады-2024 в период с 23 июля по 12 августа. То есть мониторить ситуацию начали за день до начала Игр в Париже, а завершили спустя 24 часа после их окончания. Размер выборки, как подчеркивается, был в 12 раз больше, чем во время предыдущей Олимпиады в Токио.

В общей сложности 355 873 сообщения и комментария на 36 различных языках и диалектах были проанализированы на предмет оскорбительного контента, при этом 34 040 сообщений были помечены алгоритмом Threat Matrix для проверки с помощью человеческого анализа. В итоге 809 постов признали абьюзивными, то есть оскорбительными. В отношении 128 из них от имени спортсменов последовали жалобы к соответствующим платформам, а в двух случаях были даже подключены некие «вышестоящие инстанции».

Фото Global Look Press

Попытка сделать среду безопасной

Примечательно, что в исследовании не называется ни одной фамилии оскорбленных спортсменов. При этом указывается, что наиболее активными мишенями стали два неких атлета. Также отмечается, что онлайн-абьюз распространялся на представителей 20 стран, но 49 процентов всех оскорблений касались американцев, хотя тех было всего 7,8 процента от всех участников исследований. У мужчин самой частой темой уничижительных комментариев был расизм, у женщин — сочетание сексистских и сексуальных оскорблений.

«Ни для кого не секрет, что злоупотребление спортсменами социальными сетями может оказать разрушительное воздействие на их психическое здоровье, а также на их результаты. Многие спортсмены стремятся развивать легкую атлетику через свое присутствие в интернете, но они должны иметь возможность делать это в безопасной среде», — заявил президент World Athletics Себастьян Коу. Пообещав все лучше и лучше ограждать спортсменов от нападок, в том числе и за счет вычисления тех, кто пишет оскорбительные комментарии.

Кстати, по этому пути идут и многие другие спортивные организации — в частности, теннисные WTA и ITF. Там с 1 января 2024 года также решили использовать Threat Matrix. Как указывается, в рамках уникальной услуги предоставляется поддержка всем игрокам, которые получают оскорбления или угрозы в личных сообщениях. Посты и комментарии на предмет домогательств, оскорблений и угроз для всех игроков автоматически отслеживаются, оперативная оценка угроз личной безопасности обеспечивается, социальные платформы о таких ситуациях оповещаются, а в наиболее сложных случаях подключаются правоохранительные органы.

«Мы стремимся внести свой вклад в защиту игроков от онлайн-оскорблений и угроз. Внедрение службы проактивного мониторинга является важным способом поддержки психического здоровья и общего благополучия игроков, что является приоритетом для международных теннисных организаций», — заявила Дебора Джеванс — глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, проводящего Уимблдон.