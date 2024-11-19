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Сегодня, 18:15

Беговое будущее наступило. Человекоподобный робот стал участником полумарафона в Китае

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Гуманоид по имени Тяньгун на марафоне в Пекине
Гуманоид по имени Тяньгун на марафоне в Пекине.
Фото скриншот из видео
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В Поднебесной робототехника бежит безумным темпом.

В ноябре Китай снова продемонстрировал свою технологическую мощь. Два крупных забега в стране прошли с участием роботов, которые выступали не только в роли болельщиков, но и пейсмейкеров.

Следуй за кроликом

Дебют механических бегунов состоялся на международном марафоне в Ханчжоу в начале этого месяца. Всего в соревнованиях участвовали два четвероногих робота: Go2 и B2. Задачей Go2 было поднятие настроения участникам марафона. На протяжении всей дистанции он подбадривал спортсменов, включал для них веселую музыку и давал советы по безопасности. Также этот робот умеет пожимать руки и делать сальто назад. B2 выступил задатчиком темпа для бегунов, то есть пейсмейкером. Во время гонки на него надели кроличьи уши, чтобы подчеркнуть, что он на трассе в роли кролика, за которым нужно бежать.

Сотрудник компании-производителя Unitree, которая как раз базируется в Ханчжоу, сказал, что B2 обладает исключительной выносливостью и грузоподъемностью. Он может работать до 4-6 часов, на протяжении которых держать заданный темп и не сбиваться. Чтобы гарантировать участникам марафона то, что такой робот не принесет угрозы безопасности, компания провела около 10 дорожных испытаний перед гонкой. B2 способен уверенно преодолевать подъемы и избегать препятствий на пути.

Роботы-собаки помогали уносить снаряды в&nbsp;метании диска. На Азиатских играх роботы заменили людей. Это пример или предупреждение?

Многим участникам такое соседство с машинами понравилось. Люди отмечали, что получали от этого только положительные эмоциональные заряды и мотивацию. «Без роботов дети скучали бы и волновались. Моему ребенку понравилось наблюдать за ними», — поделился один из спортсменов.

Помимо двух четвероногих, похожих на собаку роботов Unitree представила человекоподобный вариант. Он стоял на трассе, махал руками, позировал с участниками и поздравлял их с пройденным марафоном.

Гуманоидный робот
Фото Global Look Press

Гуманоид на трассе

Первое беговое выступление человекоподобного робота не заставило себя долго ждать. Через неделю на трассу полумарафона в Пекине вышел гуманоид по имени Тяньгун. Здесь нужно сказать, что он бежал не всю дистанцию полностью, а присоединился к бегунам на последних 100 метрах и вместе с людьми пересек финишную черту. До этого он развлекал участников, стоя у границы трассы: махал руками и воспроизводил слова поддержки.

Тяньгуна произвели в национальном центре инноваций в области робототехники с интегрированным интеллектом. Он является человекоподобным роботом первого поколения. Согласно официальному представлению, рост Тяньгуна 163 сантиметра, вес — 43 килограмма. Это первый в мире полноразмерный робот, работающий на электроприводе.

Пока не стоит ждать от него чего-то подобного, что исполнял T-1000 в фильме «Терминатор». Даже машину Тяньгун догнать не способен. Его средняя скорость — 10 км/ч, а максимальная — 12 км/ч. Но китайский робот уже умеет плавно передвигаться по различным поверхностям — лестницам, траве, песке, склонам.

Как говорят сотрудники компании-производителя, такие роботы могут принести много пользы на крупных соревнованиях, таких как марафоны. Помимо «работы» пейсмейкером и болельщиком, их можно применять и в других целях. Патрульные роботы с помощью автономной навигации, мониторинга в режиме реального времени и анализа больших данных способны контролировать безопасность на маршруте гонки. Они могут обнаруживать необычные движения толпы или чрезвычайные ситуации, быстро оповещая обо всех инцидентах организаторов.

Ян&nbsp;Непомнящий (слева) и&nbsp;Дин Лижэнь (справа) на&nbsp;церемонии открытия матча на&nbsp;шахматную корону. Претенденты выбрали кресла, а робот провел жеребьевку. Как начался чемпионский матч

Также роботы полезны для оказания медицинской помощи. Марафоны с каждым годом становятся все популярнее, привлекая массы людей. С ростом популярности растет и количество несчастных случаев. Медики, которые дежурят на соревнованиях, не всегда могут своевременно обнаружить проблемы, возникшие с кем-то из участников, и оказать необходимую помощь. Роботы же способны быстро перемещаться по трассе и предоставлять экстренное оборудование, такое как дефибрилляторы. Также они могут производить анализ состояния бегунов с помощью камер и датчиков, чтобы определить тех, кому помощь сейчас необходима.

Индустрия робототехники в Китае в последние годы показывает стремительный рост. Все чаще новые разработки в этой сфере интегрируются в спорт. Так, например, год назад на Азиатских играх в Ханчжоу использовали «цифровых факелоносцев» на церемониях открытия и закрытия. На чемпионатах мира и Олимпиаде в Токио роботы доставляли спортивные снаряды в соревнованиях метателей. Подобного ожидается еще больше. В этом сейчас не видно ничего плохого, поэтому пока восстание машин откладывается.

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