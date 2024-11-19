Беговое будущее наступило. Человекоподобный робот стал участником полумарафона в Китае

В Поднебесной робототехника бежит безумным темпом.

В ноябре Китай снова продемонстрировал свою технологическую мощь. Два крупных забега в стране прошли с участием роботов, которые выступали не только в роли болельщиков, но и пейсмейкеров.

Следуй за кроликом

Дебют механических бегунов состоялся на международном марафоне в Ханчжоу в начале этого месяца. Всего в соревнованиях участвовали два четвероногих робота: Go2 и B2. Задачей Go2 было поднятие настроения участникам марафона. На протяжении всей дистанции он подбадривал спортсменов, включал для них веселую музыку и давал советы по безопасности. Также этот робот умеет пожимать руки и делать сальто назад. B2 выступил задатчиком темпа для бегунов, то есть пейсмейкером. Во время гонки на него надели кроличьи уши, чтобы подчеркнуть, что он на трассе в роли кролика, за которым нужно бежать.

Сотрудник компании-производителя Unitree, которая как раз базируется в Ханчжоу, сказал, что B2 обладает исключительной выносливостью и грузоподъемностью. Он может работать до 4-6 часов, на протяжении которых держать заданный темп и не сбиваться. Чтобы гарантировать участникам марафона то, что такой робот не принесет угрозы безопасности, компания провела около 10 дорожных испытаний перед гонкой. B2 способен уверенно преодолевать подъемы и избегать препятствий на пути.

Многим участникам такое соседство с машинами понравилось. Люди отмечали, что получали от этого только положительные эмоциональные заряды и мотивацию. «Без роботов дети скучали бы и волновались. Моему ребенку понравилось наблюдать за ними», — поделился один из спортсменов.

Помимо двух четвероногих, похожих на собаку роботов Unitree представила человекоподобный вариант. Он стоял на трассе, махал руками, позировал с участниками и поздравлял их с пройденным марафоном.

Фото Global Look Press

Гуманоид на трассе

Первое беговое выступление человекоподобного робота не заставило себя долго ждать. Через неделю на трассу полумарафона в Пекине вышел гуманоид по имени Тяньгун. Здесь нужно сказать, что он бежал не всю дистанцию полностью, а присоединился к бегунам на последних 100 метрах и вместе с людьми пересек финишную черту. До этого он развлекал участников, стоя у границы трассы: махал руками и воспроизводил слова поддержки.

Тяньгуна произвели в национальном центре инноваций в области робототехники с интегрированным интеллектом. Он является человекоподобным роботом первого поколения. Согласно официальному представлению, рост Тяньгуна 163 сантиметра, вес — 43 килограмма. Это первый в мире полноразмерный робот, работающий на электроприводе.

Пока не стоит ждать от него чего-то подобного, что исполнял T-1000 в фильме «Терминатор». Даже машину Тяньгун догнать не способен. Его средняя скорость — 10 км/ч, а максимальная — 12 км/ч. Но китайский робот уже умеет плавно передвигаться по различным поверхностям — лестницам, траве, песке, склонам.

Как говорят сотрудники компании-производителя, такие роботы могут принести много пользы на крупных соревнованиях, таких как марафоны. Помимо «работы» пейсмейкером и болельщиком, их можно применять и в других целях. Патрульные роботы с помощью автономной навигации, мониторинга в режиме реального времени и анализа больших данных способны контролировать безопасность на маршруте гонки. Они могут обнаруживать необычные движения толпы или чрезвычайные ситуации, быстро оповещая обо всех инцидентах организаторов.

Также роботы полезны для оказания медицинской помощи. Марафоны с каждым годом становятся все популярнее, привлекая массы людей. С ростом популярности растет и количество несчастных случаев. Медики, которые дежурят на соревнованиях, не всегда могут своевременно обнаружить проблемы, возникшие с кем-то из участников, и оказать необходимую помощь. Роботы же способны быстро перемещаться по трассе и предоставлять экстренное оборудование, такое как дефибрилляторы. Также они могут производить анализ состояния бегунов с помощью камер и датчиков, чтобы определить тех, кому помощь сейчас необходима.

Индустрия робототехники в Китае в последние годы показывает стремительный рост. Все чаще новые разработки в этой сфере интегрируются в спорт. Так, например, год назад на Азиатских играх в Ханчжоу использовали «цифровых факелоносцев» на церемониях открытия и закрытия. На чемпионатах мира и Олимпиаде в Токио роботы доставляли спортивные снаряды в соревнованиях метателей. Подобного ожидается еще больше. В этом сейчас не видно ничего плохого, поэтому пока восстание машин откладывается.