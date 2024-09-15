Фотограф едва не снес двукратную олимпийскую чемпионку. Чебет устала от непрофессионализма операторов и репортеров

Журналист мог нанести спортсменке тяжелую травму.

Рекордсменка мира из Кении и настоящая героиня Олимпиады в Париже Беатрис Чебет с блеском победила в финале «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе. Стать первой на любимой дистанции 5000 метров ей не помешал даже неловкий фотограф, завалившийся прямо на беговую дорожку в паре метров от набегающей Чебет. Стайерша и корреспондент разминулись в последнюю секунду, однако после забега Чебет призналась, что уже устала от подобного поведения фотографов на соревнованиях. Должны ли организаторы контролировать места для съемок? Ведь при других обстоятельствах та же Беатрис могла получить серьезную травму.

Корреспондент выскочил на трассу во время забега

Беатрис Чебет — одна из главных звезд мировой легкой атлетики прямо сейчас. Кенийка весной установила новый мировой рекорд на дистанции 10 тысяч метров, а затем приехала на Олимпиаду в Париж, чтобы доминировать. Чебет первая как в олимпийском забеге на 5000 метров, так и на 10 тысячах. После Игр-2024 сбавлять Беатрис не собирается. На днях в Брюсселе она одержала очередную победу на пяти тысячах, показав достойное время — 14.09,82. Впрочем, едва ли этот успех интересовал бы кого-либо, кроме фанатов, если бы не важное обстоятельство. Чебет могла не добежать до финиша из-за одновременно курьезного и шокирующего инцидента — контакта с фотографом. Спортсменка и корреспондент коснулись друг друга, но Беатрис успела отреагировать и уклониться. Тем не менее после завершения дистанции была крайне недовольна происшедшим.

«Похоже, что он даже не видел, как я бегу. Если честно, до сих пор чувствую небольшую боль. Контакт был, но я понимала, что мне надо продолжать забег, и старалась не думать об этом», — сказала затем спортсменка, хотя и призвала бороться с подобными инцидентами в будущем. Победа скрасила негодование Чебет, однако, как заявил один из экспертов, выходы фотографов прямо на беговую дорожку случаются все чаще и чаще. И только чудом пока все не закончилось тяжелыми травмами. «Об этом не говорят, но я вижу подобные истории практически на каждом старте, — отметил норвежский обозреватель Ян Пост. — Вероятнее всего, журналист не обратил внимания на Беатрис из-за ее низкого роста. К счастью, все закончилось хорошо — но подобных ситуаций не должно быть в принципе».

Беатрис Чебет. Фото AFP

На турнире по Dota 2 фотограф ослепил киберспортсмена вспышкой прямо во время матча

Важный момент — фотограф отходил задом в сторону беговой дорожки рядом с сектором для прыжков в высоту. Вероятнее всего, хотел подобрать лучший ракурс, чтобы запечатлеть решающие попытки прыгунов, и не заметил, как заходит на территорию уже другой дисциплины. Во время телетрансляции комментаторы пошутили, что для этого журналиста и его издания прыжки в высоту, видимо, интереснее женского бега, однако на самом деле тут нет ничего смешного. Налицо непрофессионализм как самого фотографа, так и организаторов соревнований. На любом мало-мальски серьезном старте с работающими на спортивной площадке корреспондентами проводится инструктаж касательно правил съемки. Обсуждается и зона, в которой можно работать, и промежутки, когда нежелательно вести съемку, правила смены позиции. Так как количество мест на площадке для фотографов ограничено, за них ведется конкурентная борьба — чаще всего на основе лотереи.

На чемпионатах мира или Олимпийских играх право снимать прямо на спортплощадке — большая привилегия, которая достается обычно самым опытным фотографам, которым и не нужно объяснять, как себя вести. Вероятно, интерес к «Бриллиантовой лиге» не настолько значительный, что работники пресс-центра в Брюсселе пренебрегли даже контролем за теми представителями СМИ, кого допустили снимать прямо из чаши стадиона. Кто конкретно едва не снес Чебет и будут ли в его сторону направлены какие-то санкции, пока неясно, однако ситуация и правда требует разбирательств. Ведь выскочивший на беговую дорожку фотограф помешал не только Беатрис — следом за ней набегали две соперницы, которым в целях собственной безопасности пришлось сбавить темп. А что, если это напрямую повлияло на результат?

В 2015 году на чемпионате мира в Пекине похожий инцидент произошел с великим ямайским спринтером Усэйном Болтом, правда, уже после завершения забега. После финала на дистанции 200 метров Болт делал круг почета на стадионе и столкнулся с видеооператором. Оба упали. Спринтер быстро поднялся, но начал хромать. К счастью, серьезных травм тогда удалось избежать. Более дикая история произошла год назад во время турнира по Dota 2, когда фотограф подошел вплотную к одному из игроков и снял крупный план со вспышкой, ослепив киберспортсмена во время соревнования. Причем без каких-либо последствий для себя: пострадавший член команды Team Secret Даниял Лазебный рассказал об инциденте уже спустя несколько месяцев в интервью.